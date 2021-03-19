بالفيديو.. الدكتورة خلود عن ارتدائها فستان الملكة رانيا: "راح أحنطه"

خالد الظفيري (صدى):
روت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، قصة ارتدائها نفس فستان الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني.
وأوضحت خلود أنها اشترت فستانًا من متجر " أونلاين " ولم ترتده، واحتفظت به للظهور به لاحقًا في أي مناسبة رسمية.
وأشارت إلى أنها فوجئت في أحد الأيام بنشر الملكة رانيا صورة وهي ترتدي نفس الفستان، مما أصابها بفرحة شديدة، واتصلت فورا بالمصور الخاص بها ليلتقط لها صور مرتدية الفستان.
ولفتت إلى أنها تحتفظ بالفستان في خزانتها من شدة إعجابها بالملكة رانيا، وسعادتها أنها ارتدت مثلها، قائلة: " راح احنطه " .