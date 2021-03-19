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بالفيديو.. الدكتورة خلود عن ارتدائها فستان الملكة رانيا: "راح أحنطه"

Time منذ 8 دقائق
Views 229
بالفيديو.. الدكتورة خلود عن ارتدائها فستان الملكة رانيا: "راح أحنطه"

خالد الظفيري (صدى):
روت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، قصة ارتدائها نفس فستان الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني.

وأوضحت خلود أنها اشترت فستانًا من متجر " أونلاين " ولم ترتده، واحتفظت به للظهور به لاحقًا في أي مناسبة رسمية.

وأشارت إلى أنها فوجئت في أحد الأيام بنشر الملكة رانيا صورة وهي ترتدي نفس الفستان، مما أصابها بفرحة شديدة، واتصلت فورا بالمصور الخاص بها ليلتقط لها صور مرتدية الفستان.

ولفتت إلى أنها تحتفظ بالفستان في خزانتها من شدة إعجابها بالملكة رانيا، وسعادتها أنها ارتدت مثلها، قائلة: " راح احنطه " .

Time واتساب
الملكة رانيا
الدكتورة خلود

أحدث التعليقات

بلبل البحر
مصيبة ..الله يعينها على ما ابتلاها به .. والله يجعل لها مخرج
الخيمة الشعبية
قواعد اللغة العربية شرط رئيس في الكتابة،لا بد للكاتب أن يحرص عليها؛ حتى لا يقع في الخطأ.
بلبل البحر
فيها شبه من الشيطان.. لأن الشيطان اختار طريق لا يرضي الله تعالى وحقق رغبته ونهايته معروفة.. وهي اختارت طريق وعلامة تشابه النهايات أنها تسببت في تفكيك أسرتها ونشوز أمها على ابيها وتسببت في طلاق أمها ومات أبوها وهو عليها غاضب.. وفعلت كل هذا من أجل أن ترسخ في أذهان المشاهدين ما وصفها به الشيخ عبدالله "كم اعتلاك من واحد " نعوذ بالله من الخذلان
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقوب دولتنا وحكامها وشعبها الوفي ، وينصرهم على كل عدو وكائد .. آمين ..
ابوبدر
مدرب هاللاعبين وش وضعهم لهالدرجة نازله كرامتكم للارض ومنزلين مكانة انديتكم .. مافيه اية حس عندكم بنواديكم .. ولو كنتوا تتكلمون بحماس عن الهلال وعندكم ذرة حميه وغيريه على انديتكم والله راح تحقبون البطولات وتكونون من الفرق الكبار . عيب عليكم استحوا بسرعة الواحد يبيع ناديه . ما تسوفون وش يوى نادي الفتح وكيف حقق الدوري وهو توه صاعد من الدرجة الاولى .. هل انت بهالكلام تبين ان مباراتكم راح تكون انبطاح وتسليم . وين ادارة ناديك عنك ؟

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