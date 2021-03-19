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الجبير: علاقتنا بأمريكا لا تتأثر بتغيير الإدارة..وهذا موقف المملكة من التطبيع

Time منذ 35 دقيقة
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الجبير: علاقتنا بأمريكا لا تتأثر بتغيير الإدارة..وهذا موقف المملكة من التطبيع

الرياض (صدى):
تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن موقف المملكة من رفع الإدارة الأمريكية الجديدة لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وعن مصدر الصواريخ البالستية.

وأكد الجبير أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستستمر دون تغيير في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: " لا أرى تغييرًا كبيرًا بين هذه الإدارة والإدارة السابقة من حيث التزامها تجاه المملكة العربية السعودية ".

ورأى الجبير أن قرار الولايات المتحدة بحذف الحوثيين من قائمة الإرهاب الدولي، في نفس اليوم الذي هاجمت فيه ميليشيات الحوثيين المطار المدني في أبها، لن يحدث فرقًا كبيرًا في الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات لليمن.

وأضاف: " لقد أوضحنا هذا الأمر لأصدقائنا في أوروبا، وللولايات المتحدة، وكذلك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، فوجود حركة طالبان في أفغانستان على لائحة الإرهاب، لا يمنع وصول المساعدات إلى أفغانستان، وتنظيم داعش في سوريا على قائمة الإرهاب، وهذا لا يمنع المساعدات من الوصول إلى سوريا، وحزب الله على قائمة الإرهاب، وهذا لا يمنع المساعدات من الوصول إلى لبنان، وحركة الشباب على قائمة الإرهاب، وهذا لا يمنع المساعدات من الوصول إلى الصومال، وبوكور حرام على قائمة الإرهاب، وهذا لا يمنع المساعدات من الذهاب إلى دول الساحل الخمس " .

وأكد أن إيران متورطة في الهجمات الأخيرة على منشآت أرامكو، قائلا: " جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي هاجمت السعودية إيرانية الصنع أو وفرتها إيران، والعديد منها، تأتي من الشمال، ومن البحر كما قلنا " .

وعن تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، أكد أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، قائلًا: " نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن، وهذا يظل موقفنا ".

وشدد قائلا: " موقفنا هو أن التطبيع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام ".

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المملكة
الجبير

أحدث التعليقات

بلبل البحر
مصيبة ..الله يعينها على ما ابتلاها به .. والله يجعل لها مخرج
الخيمة الشعبية
قواعد اللغة العربية شرط رئيس في الكتابة،لا بد للكاتب أن يحرص عليها؛ حتى لا يقع في الخطأ.
بلبل البحر
فيها شبه من الشيطان.. لأن الشيطان اختار طريق لا يرضي الله تعالى وحقق رغبته ونهايته معروفة.. وهي اختارت طريق وعلامة تشابه النهايات أنها تسببت في تفكيك أسرتها ونشوز أمها على ابيها وتسببت في طلاق أمها ومات أبوها وهو عليها غاضب.. وفعلت كل هذا من أجل أن ترسخ في أذهان المشاهدين ما وصفها به الشيخ عبدالله "كم اعتلاك من واحد " نعوذ بالله من الخذلان
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقوب دولتنا وحكامها وشعبها الوفي ، وينصرهم على كل عدو وكائد .. آمين ..
ابوبدر
مدرب هاللاعبين وش وضعهم لهالدرجة نازله كرامتكم للارض ومنزلين مكانة انديتكم .. مافيه اية حس عندكم بنواديكم .. ولو كنتوا تتكلمون بحماس عن الهلال وعندكم ذرة حميه وغيريه على انديتكم والله راح تحقبون البطولات وتكونون من الفرق الكبار . عيب عليكم استحوا بسرعة الواحد يبيع ناديه . ما تسوفون وش يوى نادي الفتح وكيف حقق الدوري وهو توه صاعد من الدرجة الاولى .. هل انت بهالكلام تبين ان مباراتكم راح تكون انبطاح وتسليم . وين ادارة ناديك عنك ؟

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