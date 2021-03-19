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شاهد ردة فعل الرئيس السيسي تجاه سيدة استوقفته بالطريق

Time منذ 14 دقيقة
Views 1269
شاهد ردة فعل الرئيس السيسي تجاه سيدة استوقفته بالطريق

القاهرة (صدى):
استوقفت سيدة مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، أثناء جولة تفقدية لأعمال تطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

واشتكت السيدة للرئيس المصري، من قانون الأحوال الشخصية عندما التقته بالصدفة، ليتوقف السيسي، مستمعا لمطالبها.

وتناقش الرئيس السيسي مع السيدة في بعض المطالب التي عرضتها عليه، حيث قالت له: " إحنا مابنشوفش أحفادنا، إحنا تعبانين والله ".

ورد السيسي، على السيدة، قائلا: " حريصون على أن قانون الأحوال الشخصية يطلع متوازن، ويوفر توازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل ".

وكانت مصر شهدت في الآونة الأخيرة جدلا بسبب مسودة لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تضمن عدة تعديلات منها تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر، ومنها تغريم الزوج الذي يتزوج بأخرى دون إبلاغ الأولى بمبلغ يتراوح ما بين 20 ألف و 50 ألف جنيها.

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مصر
السيسي

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وافي
الا كل شي ماخلا الله باطلا
د محمد ماجد بخش
وحدة الثقالة حول المحور الممثل تختلف باختلاف تمثيل كتلة المجموع كذلك تختلف مع اختلاف وحدة الثبات لوحدة المجموع ووحدات الثقالة الممثلة لكل وحدة عنصر هي وحدات تمثيل ثقل ذرة العنصر العددية المكافئة الممثلة بمجموع وحدات العناصر لتظهر الصورة العددية المحورية الممثلة بوحدات ثقالة الذرة المركزية الممثلة

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