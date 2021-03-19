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بالفيديو.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة في رمضان

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة في رمضان

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، أن قدرات فنية متطورة يمكن أن تساعد في التعامل مع الطقس في موسمي الحج والعمرة.

وأوضح أن المركز لديه الكوادر الفنية والقدرات الحاسوبية التي تؤهله لمعرفة حالة الطقس على نطاق ضيق، وهو ما يمكن استخدامه في موسمي الحج والعمرة، من خلال التعرف على حالة الطقس في منى وعرفات، مبينا أن المملكة تملك 28 محطة مأهولة للرصد، كما توجد أيضًا 200 محطة آلية للرصد الجوي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وبشأن حالة الطقس في شهر رمضان، أكد غلام إن التقلبات الجوية المصاحبة لنهاية الشتاء وبداية الصيف سوف تستمر خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يشهد تقلبات في درجات الحرارة ونشاطا للرياح وارتفاعا في مستوى الأمواج وإمكانية هطول أمطار.

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