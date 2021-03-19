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بالفيديو.. طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا

Time منذ 14 دقيقة
Views 1442
بالفيديو.. طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا

مكة المكرمة (صدى):
أوضح الدكتور حسن الغامدي طبيب باطنة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا.

وقال الغامدي أنه قد يحدث بعض أعراض جانبية بعد تلقى لقاح كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة وصداع وألم في الجسم الشعور بالاعياء، أو ألم وتورم في مكان أخذ اللقاح.

ونصح المختص باستخدام الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول لتخفيف الأعراض، ووضع كمادات مياه باردة في أماكن الألم والتورم، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الأعراض أو ظهور أعراض أخرى يجب اللجوء إلى مقدم الخدمة الصحية .

Time واتساب
لقاح كورونا
الأعراض الجانبية
الدكتور حسن الغامدي
طبيب باطنة

أحدث التعليقات

الله يطهر بلادنا بلاد الحرمين و بعثة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - من هذه الاشكال .
العيب هو كشف ما أمر الله بستره ، و إظهار العورة للرجال .
فاعل خير
ألله يعينك على نفسك
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه،،
واضح*** وصريح***
لماذا لا يكون هذا اللقاء، دور محبوك ومعمول من إجل الإيقاع بفتيات لديهن النية بالإنخراط في عالم الشهرة والظهور ،ولكن يخفن ويخشين الوقوع في مسألة العصيان وعقوق وتخطي وكسر رضى ورغبة الوالدين..

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