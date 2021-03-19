بالفيديو.. طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا

مكة المكرمة (صدى):
أوضح الدكتور حسن الغامدي طبيب باطنة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا.
وقال الغامدي أنه قد يحدث بعض أعراض جانبية بعد تلقى لقاح كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة وصداع وألم في الجسم الشعور بالاعياء، أو ألم وتورم في مكان أخذ اللقاح.
ونصح المختص باستخدام الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول لتخفيف الأعراض، ووضع كمادات مياه باردة في أماكن الألم والتورم، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الأعراض أو ظهور أعراض أخرى يجب اللجوء إلى مقدم الخدمة الصحية .