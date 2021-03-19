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"الصحة" : تلقي لقاح كورونا شرط أساسي لتصريح حج هذا العام

Time منذ ساعة
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"الصحة" : تلقي لقاح كورونا شرط أساسي لتصريح حج هذا العام

الرياض (صدى):
حددت وزارة الصحة خطتها الصحية لحج هذا العام، مشترطة تلقي حجاج الداخل على جرعتي اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا داخل المملكة وذلك قبل الأول من شهر ذي الحجة من العام الحالي.

كما تعتزم وزارة الصحة، وفقا لـ"عكاظ"، إلزام كافة حجاج الخارج بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على أن تكون الجرعة الثانية منه قبل وصول الحاج إلى المملكة بأسبوع واحد.

وأكدت الوزارة على ضرورة حصول الحاج على فحص مخبري معتمد وسلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من وصوله إلى المملكة.

وشملت خطتها لحج هذا العام إلزام الوزارة كافه الحجاج بالخضوع إلى حجر طبي لمدة 72 ساعة تتخللها إعاده الفحص المخبري الخاص بفيروس كورونا من جهة معتمدة يتعاقد معها مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

Time واتساب
وزارة الصحة
تصريح حج
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

الله يطهر بلادنا بلاد الحرمين و بعثة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - من هذه الاشكال .
العيب هو كشف ما أمر الله بستره ، و إظهار العورة للرجال .
فاعل خير
ألله يعينك على نفسك
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه،،
واضح*** وصريح***
لماذا لا يكون هذا اللقاء، دور محبوك ومعمول من إجل الإيقاع بفتيات لديهن النية بالإنخراط في عالم الشهرة والظهور ،ولكن يخفن ويخشين الوقوع في مسألة العصيان وعقوق وتخطي وكسر رضى ورغبة الوالدين..

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