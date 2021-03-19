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بايدن : العقوبات على روسيا ستأتي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1355
بايدن : العقوبات على روسيا ستأتي

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العقوبات المحتملة على روسيا ستأتي، مؤكداً أن لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيأتي في وقت ما.

وتأتي تصريحات بايدن بالتزامن مع الحرب الكلامية التي نشبت بينه وبين بوتين عقب رفع السرية عن تقرير من مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، يتهم بوتين بأنه أذن بعمليات تأثير لمساعدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

ورد جو بايدن على ذلك التقرير بأن بوتين سيدفع الثمن، واصفا أن الأخير بأنه قاتل، ورد بوتين على تصريحات بايدن بأن يكون "معافى" متمنياً أن يكون بصحة جيدة، مضيفا أنه مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.

مضيفا أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.

يذكر أن الكرملين أعلن اليوم، إن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي لا يزال قائماً.

Time واتساب
روسيا
فلاديمير بوتين
عقوبات
جو بايدن
المخابرات الوطنية الأمريكية

أحدث التعليقات

راعي البيضاء
بيجيكم السلوقي عدو الخونة بال صديق الخونة ...يالهث ليش غرق كيف غرق معه احد .. غفر الله للواء واسكنة جناتة
قثثبثثب
الي م......لة التاريخ
واحد منصف
الدولة تنفق المليارت لحفاظ على الصحة وهولاء يبيعون الشيشة تفسد الصحة ويريدون تعويضا ايضا
واحد منصف
يقول احدهم انه يريد اعفاء من الكهرباء علما ان المقاهي مغلقة فلاتوجد كهرباء اصلا
واحد منصف
عجيب الخسائر على القليل اربع ملايين فهذا يعني ان المبيعات عادة بالملايين في سنة في محل واحد فهذا يعني ان الشعب ينفق مليارات على الشيشه

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