بايدن : العقوبات على روسيا ستأتي

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العقوبات المحتملة على روسيا ستأتي، مؤكداً أن لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيأتي في وقت ما.
وتأتي تصريحات بايدن بالتزامن مع الحرب الكلامية التي نشبت بينه وبين بوتين عقب رفع السرية عن تقرير من مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، يتهم بوتين بأنه أذن بعمليات تأثير لمساعدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.
ورد جو بايدن على ذلك التقرير بأن بوتين سيدفع الثمن، واصفا أن الأخير بأنه قاتل، ورد بوتين على تصريحات بايدن بأن يكون "معافى" متمنياً أن يكون بصحة جيدة، مضيفا أنه مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.
مضيفا أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.
يذكر أن الكرملين أعلن اليوم، إن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي لا يزال قائماً.