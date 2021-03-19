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اعتزال أحمد الفريدي كرة القدم

Time منذ 27 دقيقة
Views 1742
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اعتزال أحمد الفريدي كرة القدم

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي  سعود الصرامي ، أن أحمد الفريدي، نجم النصر والهلال السابق، أعلن اعتزاله كرة القدم وذلك بعد مسيرة كروية امتدت لمدة 14 سنة.

وقال الصرامي عبر حسابه في تويتر أن الفريدي قطع عقده قصير الأجل مع القادسية وأعلن الاعتزال.

يذكر أنه سبق للفريدي اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني في العام الحالي لكنه لم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.

Time واتساب
النصر
الهلال
أحمد الفريدي
سعود الصرامي
اعتزال

أحدث التعليقات

راعي البيضاء
بيجيكم السلوقي عدو الخونة بال صديق الخونة ...يالهث ليش غرق كيف غرق معه احد .. غفر الله للواء واسكنة جناتة
قثثبثثب
الي م......لة التاريخ
واحد منصف
الدولة تنفق المليارت لحفاظ على الصحة وهولاء يبيعون الشيشة تفسد الصحة ويريدون تعويضا ايضا
واحد منصف
يقول احدهم انه يريد اعفاء من الكهرباء علما ان المقاهي مغلقة فلاتوجد كهرباء اصلا
واحد منصف
عجيب الخسائر على القليل اربع ملايين فهذا يعني ان المبيعات عادة بالملايين في سنة في محل واحد فهذا يعني ان الشعب ينفق مليارات على الشيشه

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