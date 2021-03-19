اعتزال أحمد الفريدي كرة القدم

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي ، أن أحمد الفريدي، نجم النصر والهلال السابق، أعلن اعتزاله كرة القدم وذلك بعد مسيرة كروية امتدت لمدة 14 سنة.
وقال الصرامي عبر حسابه في تويتر أن الفريدي قطع عقده قصير الأجل مع القادسية وأعلن الاعتزال.
يذكر أنه سبق للفريدي اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني في العام الحالي لكنه لم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.