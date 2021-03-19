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بالفيديو .. صاحب مقهى : خسائرنا تعدت 4 ملايين ريال بسبب كورونا

Time منذ 36 دقيقة
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بالفيديو .. صاحب مقهى : خسائرنا تعدت 4 ملايين ريال بسبب كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال أحد أصحاب المقاهي، توفيق الحماد، إن جائحة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر الاقتصادية بالمقاهي.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الأعباء المالية أثقلت كاهل أصحاب المقاهي ابتداءًا من الإيجارات مروراً بأجور العمالة وتكاليف السجلات التجارية، ورسوم رخص وسوم بلدية، لافتا إلى أن أقل خسارة لأصحاب المقاهي تتراوح من 3 إلى 4 ملايين ريال.

ومن جهته، قدم أحد المهتمين بمجال المقاهي، رائد رضا، عدة حلول لتحسين وضع المقاهي ومنها استخدام أجهزة لمرة واحدة، وأن يتم السماح فقط للمحصنين ضد فيروس كورونا لدخول المقاهي، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

Time واتساب
كورونا
المقاهي
صاحب مقهى
الخسائر الاقتصادية

أحدث التعليقات

راعي البيضاء
بيجيكم السلوقي عدو الخونة بال صديق الخونة ...يالهث ليش غرق كيف غرق معه احد .. غفر الله للواء واسكنة جناتة
قثثبثثب
الي م......لة التاريخ
واحد منصف
الدولة تنفق المليارت لحفاظ على الصحة وهولاء يبيعون الشيشة تفسد الصحة ويريدون تعويضا ايضا
واحد منصف
يقول احدهم انه يريد اعفاء من الكهرباء علما ان المقاهي مغلقة فلاتوجد كهرباء اصلا
واحد منصف
عجيب الخسائر على القليل اربع ملايين فهذا يعني ان المبيعات عادة بالملايين في سنة في محل واحد فهذا يعني ان الشعب ينفق مليارات على الشيشه

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