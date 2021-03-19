بالفيديو .. صاحب مقهى : خسائرنا تعدت 4 ملايين ريال بسبب كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال أحد أصحاب المقاهي، توفيق الحماد، إن جائحة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر الاقتصادية بالمقاهي.
وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الأعباء المالية أثقلت كاهل أصحاب المقاهي ابتداءًا من الإيجارات مروراً بأجور العمالة وتكاليف السجلات التجارية، ورسوم رخص وسوم بلدية، لافتا إلى أن أقل خسارة لأصحاب المقاهي تتراوح من 3 إلى 4 ملايين ريال.
ومن جهته، قدم أحد المهتمين بمجال المقاهي، رائد رضا، عدة حلول لتحسين وضع المقاهي ومنها استخدام أجهزة لمرة واحدة، وأن يتم السماح فقط للمحصنين ضد فيروس كورونا لدخول المقاهي، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.