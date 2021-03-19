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المنتشري يختار أفضل أجانب الهلال والأهلي والنصر

Time منذ ساعة
Views 2181
المنتشري يختار أفضل أجانب الهلال والأهلي والنصر

ماجد محمد (صدى):
قال نجم الاتحاد السابق حمد المنتشري، أن الاختيار بين الأجانب لقائمة دوري أبطال آسيا صعب، مؤكدًا أن أجانب الهلال كلهم مؤثرون ومميزون.

وأوضح المنتشري، خلال تصريحات تلفزيونية إن المدافع الكوري جانج هيون سو، وبافيتيمبي جوميز، وأندريه كاريلو، وجوستافو كويلار، هم الأنسب للتواجد بالبطولة الآسيوية مع الهلال.

وأضاف أن الأفضل لقائمة النصر في دوري الأبطال، هم عبد الرزاق حمد الله وبيتروس وجونزالو مارتينيز والحارس برادلي جونز".

وأشار المنتشري إلى أنه يختار في الأهلي عمر السومة وليوبومير فيجسا وألكسندرو ميتريتا ولوكاس ليما، مضيفا أن لاعب الاتحاد هارون كمارا لم يشارك كثيرًا كلاعب أساسي، ولم يكن جاهزا فنيا، وأضاع الكثير من الفرص.

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النصر
الهلال
الأهلي
حمد المنتشري

أحدث التعليقات

راعي البيضاء
بيجيكم السلوقي عدو الخونة بال صديق الخونة ...يالهث ليش غرق كيف غرق معه احد .. غفر الله للواء واسكنة جناتة
قثثبثثب
الي م......لة التاريخ
واحد منصف
الدولة تنفق المليارت لحفاظ على الصحة وهولاء يبيعون الشيشة تفسد الصحة ويريدون تعويضا ايضا
واحد منصف
يقول احدهم انه يريد اعفاء من الكهرباء علما ان المقاهي مغلقة فلاتوجد كهرباء اصلا
واحد منصف
عجيب الخسائر على القليل اربع ملايين فهذا يعني ان المبيعات عادة بالملايين في سنة في محل واحد فهذا يعني ان الشعب ينفق مليارات على الشيشه

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