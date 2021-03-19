المنتشري يختار أفضل أجانب الهلال والأهلي والنصر

ماجد محمد (صدى):
قال نجم الاتحاد السابق حمد المنتشري، أن الاختيار بين الأجانب لقائمة دوري أبطال آسيا صعب، مؤكدًا أن أجانب الهلال كلهم مؤثرون ومميزون.
وأوضح المنتشري، خلال تصريحات تلفزيونية إن المدافع الكوري جانج هيون سو، وبافيتيمبي جوميز، وأندريه كاريلو، وجوستافو كويلار، هم الأنسب للتواجد بالبطولة الآسيوية مع الهلال.
وأضاف أن الأفضل لقائمة النصر في دوري الأبطال، هم عبد الرزاق حمد الله وبيتروس وجونزالو مارتينيز والحارس برادلي جونز".
وأشار المنتشري إلى أنه يختار في الأهلي عمر السومة وليوبومير فيجسا وألكسندرو ميتريتا ولوكاس ليما، مضيفا أن لاعب الاتحاد هارون كمارا لم يشارك كثيرًا كلاعب أساسي، ولم يكن جاهزا فنيا، وأضاع الكثير من الفرص.