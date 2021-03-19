بالفيديو.. بايدن يسقط بشكل محرج على سلم طائرة الرئاسة

واشنطن (صدى):
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، لموقف محرج، عندما سقط على سلم الطائرة وهو يصعد إلى الطائرة لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعي.
وأظهر مقطع فيديو، تعثر الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما، جو بايدن، عدة مرات أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة.
وتعثر بايدن مرتين قبل أن يسقط للمرة الثالثة أثناء صعوده درج سلم الطائرة الرابضة في قاعدة أندروز المشتركة.
ووقف بايدن على رجليه عقب سقطته، وأخذ دقيقة لإزالة الغبار عن ركبته قبل أن يشق طريقه أخيرا إلى الطائرة الرئاسية، ثم أدى التحية قبل الدخول في المقصورة للإقلاع إلى جورجيا.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي " جو بايدن " بصحة جيدة, وأرجع تعثره داخل سلم طائرة الرئاسة إلى الرياح .