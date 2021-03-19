الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. بايدن يسقط بشكل محرج على سلم طائرة الرئاسة

Time منذ 8 دقائق
Views 1363
بالفيديو.. بايدن يسقط بشكل محرج على سلم طائرة الرئاسة

واشنطن (صدى):
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، لموقف محرج، عندما سقط على سلم الطائرة وهو يصعد إلى الطائرة لكنه لم يتعرض لأذى وواصل الصعود بشكل طبيعي.

وأظهر مقطع فيديو، تعثر الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما، جو بايدن، عدة مرات أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة.

وتعثر بايدن مرتين قبل أن يسقط للمرة الثالثة أثناء صعوده درج سلم الطائرة الرابضة في قاعدة أندروز المشتركة.

ووقف بايدن على رجليه عقب سقطته، وأخذ دقيقة لإزالة الغبار عن ركبته قبل أن يشق طريقه أخيرا إلى الطائرة الرئاسية، ثم أدى التحية قبل الدخول في المقصورة للإقلاع إلى جورجيا.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي " جو بايدن " بصحة جيدة, وأرجع تعثره داخل سلم طائرة الرئاسة إلى الرياح .

Time واتساب
موقف محرج
جو بايدن
سلم طائرة الرئاسة

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
زائر
يمسكون المجرم باذن الله وياخذ عقابه هذا سلب وقطع طريق واعتداء وترويع --الوحوش بيننا
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
الملل
جنيه مااحنا مصارية احنا سعوديين بالله بالريال واحنا صرنا في زمن شرا السياره من الحلم

أخر الأخبار

بالفيديو .. مذيع يسهو ويدخن سيجارة إلكترونية على الهواء
بالفيديو .. مذيع يسهو ويدخن سيجارة إلكترونية على الهواء
Time منذ 59 ثانية Views 26
المنتشري يختار أفضل أجانب الهلال والأهلي والنصر
المنتشري يختار أفضل أجانب الهلال والأهلي والنصر
Time منذ دقيقة Views 1035
بالفيديو.. بايدن يسقط بشكل محرج على سلم طائرة الرئاسة
بالفيديو.. بايدن يسقط بشكل محرج على سلم طائرة الرئاسة
Time منذ 8 دقائق Views 1363
"الموارد البشرية" تمنح شركات الاستقدام مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعها
"الموارد البشرية" تمنح شركات الاستقدام مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعها
Time منذ 10 دقائق Views 1222
وفاة الفنان عبدالوهاب خليل عن عمر يناهز 81 عاما
وفاة الفنان عبدالوهاب خليل عن عمر يناهز 81 عاما
Time منذ 15 دقيقة Views 220
الإمارات: الإعتداء على مصفاة الرياض يعكس تحدي مليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي
الإمارات: الإعتداء على مصفاة الرياض يعكس تحدي مليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي
Time منذ 16 دقيقة Views 1295
مايسوى عليكم .. كان أجلتوا الزواج
مايسوى عليكم .. كان أجلتوا الزواج
Time منذ 20 دقيقة Views 269
يمزح مع والدته برصيده في البنك
يمزح مع والدته برصيده في البنك
Time منذ 21 دقيقة Views 294
هدف بالعقل
هدف بالعقل
Time منذ 21 دقيقة Views 221
بالفيديو.. لص يعترض امرأة ويعتدي عليها بالضرب ويسقطها أرضا لسرقة حقيبتها بالرياض
بالفيديو.. لص يعترض امرأة ويعتدي عليها بالضرب ويسقطها أرضا لسرقة حقيبتها بالرياض
Time منذ 23 دقيقة Views 1605