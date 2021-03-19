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"الموارد البشرية" تمنح شركات الاستقدام مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعها

Time منذ 10 دقائق
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"الموارد البشرية" تمنح شركات الاستقدام مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعها

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل الملحق الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، المتعلقة بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

ومنح التعديل الشركات المرخص لها حالياً مهلة انتقالية حتى 1 مارس 2022 لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذه القواعد.

كما نصت على إعطاء مكاتب الاستقدام الراغبة في تعديل الكيان النظامي إلى شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية مهلة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2021، يمكن من خلالها تعديل فئة المكتب إلى شركة استقدام مع رفع رأس المال المحدد إلى مليون ريال على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المحدد 2 مليون ونصف ريال قبل 31 مارس 2022، وتلتزم باستيفاء كامل رأس المال المحدد في القواعد قبل 31 مارس 2023.

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الموارد البشرية
شركات الاستقدام
الخدمات العمالية

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
زائر
يمسكون المجرم باذن الله وياخذ عقابه هذا سلب وقطع طريق واعتداء وترويع --الوحوش بيننا
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
الملل
جنيه مااحنا مصارية احنا سعوديين بالله بالريال واحنا صرنا في زمن شرا السياره من الحلم

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