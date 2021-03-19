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الإمارات: الإعتداء على مصفاة الرياض يعكس تحدي مليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي

Time منذ 16 دقيقة
Views 1295
الإمارات: الإعتداء على مصفاة الرياض يعكس تحدي مليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي

الرياض (صدى):
أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض بطائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

Time واتساب
الإمارات
مليشيا الحوثي
مصفاة الرياض

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
زائر
يمسكون المجرم باذن الله وياخذ عقابه هذا سلب وقطع طريق واعتداء وترويع --الوحوش بيننا
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
الملل
جنيه مااحنا مصارية احنا سعوديين بالله بالريال واحنا صرنا في زمن شرا السياره من الحلم

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