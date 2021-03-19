الأعداد السابقة للصحيفة

خبير أرصاد يتوقع إنقلاب حراري ملموس مع بداية فصل الربيع

Time منذ 9 دقائق
Views 1249
خبير أرصاد يتوقع إنقلاب حراري ملموس مع بداية فصل الربيع

الرياض (صدى):
توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تتسارع حركة الشمس الظاهرية في إتجاه خط الاستواء للتعامد عليه، وانتهاء الفترة الإنتقالية وبداية فصل الربيع، وليس الصيف، بصحبة إنقلاب حراري ملموس على معظم المناطق.

كما توقع نشاط الرياح بصحبة إنعدام أو شبه إنعدام للرؤية خاصة في الوسط والشمال، والشرق، ويليهم الغرب والجنوب.

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تتسارع حركة الشمس الظاهرية في إتجاه خط الاستواء للتعامد عليه، وانتهاء الفترة الإنتقالية وبداية فصل الربيع، وليس الصيف، بصحبة إنقلاب حراري ملموس على معظم المناطق.

كما توقع نشاط الرياح بصحبة إنعدام أو شبه إنعدام للرؤية خاصة في الوسط والشمال، والشرق، ويليهم الغرب والجنوب.

Time واتساب
الأرصاد الجوية
فصل الربيع
إنقلاب حراري

أحدث التعليقات

abdul
إي والله، ربنا ستر. ومش كل مرة تسلم الجرة كما يقول المثل.
abdul
لا اعتقد ان التركي آل الشيخ طال عمره ضمن قائمة السبعين المحجور عليهم من دخول الولايات المتحدة الامركية والمتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي .
abdul
يتعدّى*
abdul
كلامنا*
وليد 6226
هذول كل شيء جاهز لهم الوظيفة والبيت و المال ما حسو شي من معانات الدنيا لكن اغلب حراس الامن جامعيين و الأغلبية رواتبهم ٣٠٠٠

أخر الأخبار

خبير أرصاد يتوقع إنقلاب حراري ملموس مع بداية فصل الربيع
خبير أرصاد يتوقع إنقلاب حراري ملموس مع بداية فصل الربيع
Time منذ 9 دقائق Views 1249
يوفنتوس يكشف أخر تطورات إصابة رودريجو
يوفنتوس يكشف أخر تطورات إصابة رودريجو
Time منذ 15 دقيقة Views 1248
بالفيديو.. أول فتاة بتبوك تعمل في ورشة سيارات تروى تجربتها
بالفيديو.. أول فتاة بتبوك تعمل في ورشة سيارات تروى تجربتها
Time منذ 19 دقيقة Views 1347
الكشف عن مواصفات وأسعار هيونداي النترا HD موديل 2021
الكشف عن مواصفات وأسعار هيونداي النترا HD موديل 2021
Time منذ 23 دقيقة Views 1246
بالفيديو .. قائد مركبة يتجاوز المركبات بطريقة متهورة
بالفيديو .. قائد مركبة يتجاوز المركبات بطريقة متهورة
Time منذ 26 دقيقة Views 1471
"كميخ" يكشف سر تراجع المعدل التهديفي لـ حمد الله
"كميخ" يكشف سر تراجع المعدل التهديفي لـ حمد الله
Time منذ 39 دقيقة Views 1528
اعتماد صرف بدل عمل إضافي للعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية
اعتماد صرف بدل عمل إضافي للعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية
Time منذ 42 دقيقة Views 1927
امرأة توبخ زوجها وتضربه امام المارة
امرأة توبخ زوجها وتضربه امام المارة
Time منذ 52 دقيقة Views 428
هذا اللى على النية
هذا اللى على النية
Time منذ 52 دقيقة Views 354
راحت عليه
راحت عليه
Time منذ 53 دقيقة Views 315