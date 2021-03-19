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بالفيديو.. أول فتاة بتبوك تعمل في ورشة سيارات تروى تجربتها

Time منذ 19 دقيقة
Views 1344
بالفيديو.. أول فتاة بتبوك تعمل في ورشة سيارات تروى تجربتها

تبوك (صدى):
تحدثت المواطنة ريم الحسن عن تجربتها في العمل في مجال صيانة السيارات في أحد مراكز وإصلاح الأعطال الكهربائية بتبوك.

قالت ريم : "اكتشفت إني مرهوبة بالمجال، بعدما تدربت على فحص السيارات عمليا في مركز بتبوك عن طريق الكمبيوتر، وتعمقت في الموضوع حتى اتقنته".

وأضافت :"أجيد صيانة أنواع مختلفة من السيارات، وأقضي أكثر من عشر ساعات عمل يوميا في الورشة مقسمة بين العمل الفني والمكتبي، واتمنى أن يكون لدي عملي الخاص".

وقال خالد اليامي صاحب ورشة السيارات الفنية:" ريم تمكنت من استيعاب صيانة السيارات في فترة بسيطة وموجزة"، مشيرا إلى أنه يعمل في مجال صيانة السيارات من ٢٥ عام، وتوفر مركز نسائي متكامل لصيانة السيارات يخدم المجتمع النسائي في تبوك كان حلم و أصبح حقيقة.

Time واتساب
تبوك
صيانة السيارات
ريم الحسن

أحدث التعليقات

abdul
إي والله، ربنا ستر. ومش كل مرة تسلم الجرة كما يقول المثل.
abdul
لا اعتقد ان التركي آل الشيخ طال عمره ضمن قائمة السبعين المحجور عليهم من دخول الولايات المتحدة الامركية والمتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي .
abdul
يتعدّى*
abdul
كلامنا*
وليد 6226
هذول كل شيء جاهز لهم الوظيفة والبيت و المال ما حسو شي من معانات الدنيا لكن اغلب حراس الامن جامعيين و الأغلبية رواتبهم ٣٠٠٠

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