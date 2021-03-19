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"كميخ" يكشف سر تراجع المعدل التهديفي لـ حمد الله

Time منذ 39 دقيقة
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"كميخ" يكشف سر تراجع المعدل التهديفي لـ حمد الله

طلال الغامدي (صدى):
أوضح علي كميخ، نجم فريق النصر السابق، سبب تراجع المعدل التهديفي للمغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.

وقال كميخ في تصريحات عبر موقع «كووورة»، صباح اليوم الجمعة، أن انخفاض مستوى حمد الله يعد أمرًا طبيعيًا، بسبب ضغط المباريات وتعدد الجبهات سواء المحلية أو القارية، مشيرًا إلى أن مدرج الشمس يتحمل جزءً من المسؤولية بسبب الضغط على المغربي للظهور بنفس المستوى في كافة المباريات، وفقا لموقع كووورة.

وتابع: اهتزاز نتائج العالمي يعود لأسباب كثيرة، أبرزها كثرة التوقفات وافتقاد الفريق لعدد كبير من اللاعبين في أوقات كثيرة بسبب الإصابات المتعددة"، مبينا أن النصر قادر على حجز تذكرة التأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بالنظر إلى تحسن النتائج وجودة العناصر في صفوف الفريق،

واعترف نجم النصر السابق أنه لم يكن يتمنى الإطاحة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعدما حقق العديد من الإنجازات مع الفريق، كما أكد أن هورفات نجح في المهمة حتى الآن،

وأضاف أن الدوري السعودي يضم العديد من الأسماء اللامعة في كرة القدم على رأسهم الثالوث؛ الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والأرجنتيني إيفر بانيجا، والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، معتبرًا أن الشباب الأوفر حظًا لحصد لقب دوري المحترفين

Time واتساب
النصر
علي كميخ
عبدالرزاق حمد الله

أحدث التعليقات

abdul
إي والله، ربنا ستر. ومش كل مرة تسلم الجرة كما يقول المثل.
abdul
لا اعتقد ان التركي آل الشيخ طال عمره ضمن قائمة السبعين المحجور عليهم من دخول الولايات المتحدة الامركية والمتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي .
abdul
يتعدّى*
abdul
كلامنا*
وليد 6226
هذول كل شيء جاهز لهم الوظيفة والبيت و المال ما حسو شي من معانات الدنيا لكن اغلب حراس الامن جامعيين و الأغلبية رواتبهم ٣٠٠٠

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