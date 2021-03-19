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اعتماد صرف بدل عمل إضافي للعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية

Time منذ 41 دقيقة
Views 1920
اعتماد صرف بدل عمل إضافي للعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة الصحة قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف بدل ساعات عمل إضافي للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وشمل القرار، وفقا لـ"الوطن" شاغلي الوظائف التالية (رئيس فنيي إحصاء صحي، فني إحصاء صحي، رئيس قسم التقارير، كاتب، خادم صحي، مراسل، حارس، سائق).

وحددت الوزارة 3 شروط لصرف بدل ساعات العمل الإضافي من أبرزها، أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك ساعات المناوبة.

كما تضمنت الشروط أن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطا بالفريق الطبي، وأن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ويتراوح مقدار بدل العمل الإضافي لشاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام من 600 إلى 2365 ريال، بينما يتراوح قيمة البدل لشاغلي وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور من 865 إلى 1030 ريال

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وزارة الصحة
مجلس الوزراء
المستشفيات
المراكز الصحية
بدل عمل إضافي للعاملين

أحدث التعليقات

abdul
إي والله، ربنا ستر. ومش كل مرة تسلم الجرة كما يقول المثل.
abdul
لا اعتقد ان التركي آل الشيخ طال عمره ضمن قائمة السبعين المحجور عليهم من دخول الولايات المتحدة الامركية والمتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي .
abdul
يتعدّى*
abdul
كلامنا*
وليد 6226
هذول كل شيء جاهز لهم الوظيفة والبيت و المال ما حسو شي من معانات الدنيا لكن اغلب حراس الامن جامعيين و الأغلبية رواتبهم ٣٠٠٠

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