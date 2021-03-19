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بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يعلن إطلاق قمرين صناعيين غداً

Time منذ ساعة
Views 1623
بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يعلن إطلاق قمرين صناعيين غداً

الرياض (صدى):
قال الأمير سلطان بن سلمان ُنهنئ أنفسنا بإطلاق قمرين صناعيين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، صباح يوم غد مصنّعة بأيدٍ سعودية.

وأعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن إطلاق قمرها السابع عشر صباح يوم غد من كازاخستان، باسم (شاهين سات)، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية.

يذكر أن جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تُطلق قمرًا صناعيًا مكعبًا CubeSat بحجم 10*10*10 سم، ووزن 1 كيلوجرام، ولديها محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية

Time واتساب
جامعة الملك سعود
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
الأمير سلطان بن سلمان
قمرين صناعيين

أحدث التعليقات

abdul
إي والله، ربنا ستر. ومش كل مرة تسلم الجرة كما يقول المثل.
abdul
لا اعتقد ان التركي آل الشيخ طال عمره ضمن قائمة السبعين المحجور عليهم من دخول الولايات المتحدة الامركية والمتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي .
abdul
يتعدّى*
abdul
كلامنا*
وليد 6226
هذول كل شيء جاهز لهم الوظيفة والبيت و المال ما حسو شي من معانات الدنيا لكن اغلب حراس الامن جامعيين و الأغلبية رواتبهم ٣٠٠٠

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