بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يعلن إطلاق قمرين صناعيين غداً

الرياض (صدى):
قال الأمير سلطان بن سلمان ُنهنئ أنفسنا بإطلاق قمرين صناعيين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، صباح يوم غد مصنّعة بأيدٍ سعودية.
وأعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن إطلاق قمرها السابع عشر صباح يوم غد من كازاخستان، باسم (شاهين سات)، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية.
يذكر أن جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تُطلق قمرًا صناعيًا مكعبًا CubeSat بحجم 10*10*10 سم، ووزن 1 كيلوجرام، ولديها محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية