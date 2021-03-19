الأعداد السابقة للصحيفة

الموافقة على تعديل مواعيد مباريات دوري الأبطال في المملكة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1362
الموافقة على تعديل مواعيد مباريات دوري الأبطال في المملكة

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مواعيد انطلاق مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وقالت المصادر أن الاتحاد السعودي كان قد طالب بتعديل مواعيد المباريات التي ستقام في المملكة بحيث تقام المباراة الأولى من كل مجموعة عند الساعة الـ9 مساء، على أن تقام المباراة الثانية عند الساعة 11 مساء بدلا من إقامتها عصراً في شهر رمضان، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

وأضاف الاتحاد أنه من الصعب على اللاعبين الخوض في المباريات وقت الصيام، لذلك طالب بتعديل المواعيد، وهو الأمر الذي وافق عليه الاتحاد الآسيوي بشكل استثنائي في المملكة

Time واتساب
المملكة
دوري الأبطال
الاتحاد الآسيوي
مواعيد مباريات

أحدث التعليقات

أبو مازن
أخي النصراوي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم كيف تنهى عن عن التعصب الرياضي وأنت تتهم الإعلام الهلالي بالتعصب!!
اسعد الدلخ
دلحونه نبه استفتاء .. هل مللتم تعليقات الداهيه الدلخ وما تظمنته من كل جديد... وصاير لكم نشبه طالع كل يوم زي هالصوره....؟
اسعد الدلخ
دلحونه هل تعلم... ان الدراسات والابحاث اثبتت ان الفيروس يتبطح على الاسطح من ٣ الى ٧ ايام دون ان يفطس....؟ يعني ممكن تلمس باب او صراف او تاخذ من طنف ريال ...الخ ثم ينتقل اليك من خلال خوشمك....؟ اذاً هذا الداء بلاء ولا مفر منه..
نجاة محمد
اعانك الله بنت عاقة و عقابها من رب العالمين
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يعلن إطلاق قمرين صناعيين غداً
بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يعلن إطلاق قمرين صناعيين غداً
Time منذ دقيقة Views 1043
يبغى الفكه من زوجته
يبغى الفكه من زوجته
Time منذ 14 دقيقة Views 249
وفاة رجل وزوجته بسبب تهور سائق
وفاة رجل وزوجته بسبب تهور سائق
Time منذ 14 دقيقة Views 246
نهاية مروعة لسائق راليات
نهاية مروعة لسائق راليات
Time منذ 15 دقيقة Views 209
الموافقة على تعديل مواعيد مباريات دوري الأبطال في المملكة
الموافقة على تعديل مواعيد مباريات دوري الأبطال في المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1362
بالفيديو .. أغرب 10 أشياء عثرت عليها طبيبة في بطون المرضي
بالفيديو .. أغرب 10 أشياء عثرت عليها طبيبة في بطون المرضي
Time منذ 21 دقيقة Views 286
بالفيديو.. أمير جازان يتجول في أروقة مهرجان البن في الداير
بالفيديو.. أمير جازان يتجول في أروقة مهرجان البن في الداير
Time منذ 34 دقيقة Views 1463
صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين مع إخوته
صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين مع إخوته
Time منذ 47 دقيقة Views 1606
مسؤول بالطاقة السعودية يُدين تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيّرة
مسؤول بالطاقة السعودية يُدين تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيّرة
Time منذ 49 دقيقة Views 1890
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة
Time منذ 58 دقيقة Views 1463