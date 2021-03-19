الموافقة على تعديل مواعيد مباريات دوري الأبطال في المملكة

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مواعيد انطلاق مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
وقالت المصادر أن الاتحاد السعودي كان قد طالب بتعديل مواعيد المباريات التي ستقام في المملكة بحيث تقام المباراة الأولى من كل مجموعة عند الساعة الـ9 مساء، على أن تقام المباراة الثانية عند الساعة 11 مساء بدلا من إقامتها عصراً في شهر رمضان، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
وأضاف الاتحاد أنه من الصعب على اللاعبين الخوض في المباريات وقت الصيام، لذلك طالب بتعديل المواعيد، وهو الأمر الذي وافق عليه الاتحاد الآسيوي بشكل استثنائي في المملكة