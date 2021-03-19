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مسؤول بالطاقة السعودية يُدين تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيّرة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1890
مسؤول بالطاقة السعودية يُدين تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيّرة

الرياض (صدى):
صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

Time واتساب
وزارة الطاقة
الاعتداءات الإرهابية

أحدث التعليقات

أبو مازن
أخي النصراوي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم كيف تنهى عن عن التعصب الرياضي وأنت تتهم الإعلام الهلالي بالتعصب!!
اسعد الدلخ
دلحونه نبه استفتاء .. هل مللتم تعليقات الداهيه الدلخ وما تظمنته من كل جديد... وصاير لكم نشبه طالع كل يوم زي هالصوره....؟
اسعد الدلخ
دلحونه هل تعلم... ان الدراسات والابحاث اثبتت ان الفيروس يتبطح على الاسطح من ٣ الى ٧ ايام دون ان يفطس....؟ يعني ممكن تلمس باب او صراف او تاخذ من طنف ريال ...الخ ثم ينتقل اليك من خلال خوشمك....؟ اذاً هذا الداء بلاء ولا مفر منه..
نجاة محمد
اعانك الله بنت عاقة و عقابها من رب العالمين
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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