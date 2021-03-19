باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في قمة مباريات دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة، عن مواجهات مثيرة حيث أقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.
ونتج عن القرعة مواجهة نارية بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.
وسيتواجه ليفربول الإنجليزي بطل 2019 مع ريال مدريد الإسباني صاحب العدد القياسي من الألقاب.
ويلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي
كما حددت قرعة صاحب الأرض في مباراة الذهاب، بعد نهاية قرعة ربع النهائي، أقيمت قرعة نصف النهائي، لتحديد أي مواجهات سيصبان للقاء مع بعض في الدور المقبل.