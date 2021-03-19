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باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في قمة مباريات دوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
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باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في قمة مباريات دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة، عن مواجهات مثيرة حيث أقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.

ونتج عن القرعة مواجهة نارية بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

وسيتواجه ليفربول الإنجليزي بطل 2019 مع ريال مدريد الإسباني صاحب العدد القياسي من الألقاب.

ويلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي

كما حددت قرعة صاحب الأرض في مباراة الذهاب، بعد نهاية قرعة ربع النهائي، أقيمت قرعة نصف النهائي، لتحديد أي مواجهات سيصبان للقاء مع بعض في الدور المقبل.

 

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دوري أبطال أوروبا
أوروبا

أحدث التعليقات

أبو مازن
أخي النصراوي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم كيف تنهى عن عن التعصب الرياضي وأنت تتهم الإعلام الهلالي بالتعصب!!
اسعد الدلخ
دلحونه نبه استفتاء .. هل مللتم تعليقات الداهيه الدلخ وما تظمنته من كل جديد... وصاير لكم نشبه طالع كل يوم زي هالصوره....؟
اسعد الدلخ
دلحونه هل تعلم... ان الدراسات والابحاث اثبتت ان الفيروس يتبطح على الاسطح من ٣ الى ٧ ايام دون ان يفطس....؟ يعني ممكن تلمس باب او صراف او تاخذ من طنف ريال ...الخ ثم ينتقل اليك من خلال خوشمك....؟ اذاً هذا الداء بلاء ولا مفر منه..
نجاة محمد
اعانك الله بنت عاقة و عقابها من رب العالمين
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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