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القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا عددًا من الجرائم بمكة

Time منذ ساعة
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القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا عددًا من الجرائم بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجميعهم في العقود الثالث والرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة.

حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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مكة المكرمة
مقيمين

أحدث التعليقات

أبو مازن
أخي النصراوي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم كيف تنهى عن عن التعصب الرياضي وأنت تتهم الإعلام الهلالي بالتعصب!!
اسعد الدلخ
دلحونه نبه استفتاء .. هل مللتم تعليقات الداهيه الدلخ وما تظمنته من كل جديد... وصاير لكم نشبه طالع كل يوم زي هالصوره....؟
اسعد الدلخ
دلحونه هل تعلم... ان الدراسات والابحاث اثبتت ان الفيروس يتبطح على الاسطح من ٣ الى ٧ ايام دون ان يفطس....؟ يعني ممكن تلمس باب او صراف او تاخذ من طنف ريال ...الخ ثم ينتقل اليك من خلال خوشمك....؟ اذاً هذا الداء بلاء ولا مفر منه..
نجاة محمد
اعانك الله بنت عاقة و عقابها من رب العالمين
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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