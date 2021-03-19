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بالفيديو.. أمير جازان يتجول في أروقة مهرجان البن في الداير

Time منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. أمير جازان يتجول في أروقة مهرجان البن في الداير

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مهرجان البن الثامن في جبال جازان، الذي تنظمه محافظة الداير بني مالك بمقر المهرجان في المحافظة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء أمس.

وتجول أمير جازان في أروقة المهرجان، مستمعًا لشرح من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة عما يعرضه المشاركون في المهرجان وعددهم " 124 " مزارعًا من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركات عدد من الجهات الحكومية.

وسلط ابن لبدة الضوء على زراعة البن في جبال جازان وما يشهده هذا المجال من توسع في ظل دعم الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وإمارة المنطقة للمزارعين، باعتبار محصولهم من السلع ذات المستقبل الواعد ، لافتاً الانتباه إلى أن عدد مزارعي البن في محافظة الداير بلغ 1595 مزارعاً، يملكون قرابة الـ 270000 شجرة، منها حوالي 171000 شجرة مثمرة تنتج أكثر من 685000 كيلو من محصول البن السعودي الفاخر.

كما تجول سمو أمير منطقة جازان في المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان، مطلعاً على معروضات 45 فناناً وفنانة من تشكيليين ومصورين فتوجرافيين، وأبدى سموه إعجابه وإشادته بمواهب المشاركين واحترافيتهم، كما دشن حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 182,938436 ريالًا.

 

 

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أمير جازان
الداير
مهرجان البن

أحدث التعليقات

أبو مازن
أخي النصراوي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم كيف تنهى عن عن التعصب الرياضي وأنت تتهم الإعلام الهلالي بالتعصب!!
اسعد الدلخ
دلحونه نبه استفتاء .. هل مللتم تعليقات الداهيه الدلخ وما تظمنته من كل جديد... وصاير لكم نشبه طالع كل يوم زي هالصوره....؟
اسعد الدلخ
دلحونه هل تعلم... ان الدراسات والابحاث اثبتت ان الفيروس يتبطح على الاسطح من ٣ الى ٧ ايام دون ان يفطس....؟ يعني ممكن تلمس باب او صراف او تاخذ من طنف ريال ...الخ ثم ينتقل اليك من خلال خوشمك....؟ اذاً هذا الداء بلاء ولا مفر منه..
نجاة محمد
اعانك الله بنت عاقة و عقابها من رب العالمين
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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