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بالفيديو. إحباط محاولة تهريب قرابة ثلاثة ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع دولة الكويت

Time منذ ساعة
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بالفيديو. إحباط محاولة تهريب قرابة ثلاثة ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع دولة الكويت

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم - بتوفيق الله - إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

Time واتساب
المملكة
الكويت
إمفيتامين

أحدث التعليقات

أبو مازن
أخي النصراوي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم كيف تنهى عن عن التعصب الرياضي وأنت تتهم الإعلام الهلالي بالتعصب!!
اسعد الدلخ
دلحونه هل تعلم... ان الدراسات والابحاث اثبتت ان الفيروس يتبطح على الاسطح من ٣ الى ٧ ايام دون ان يفطس....؟ يعني ممكن تلمس باب او صراف او تاخذ من طنف ريال ...الخ ثم ينتقل اليك من خلال خوشمك....؟ اذاً هذا الداء بلاء ولا مفر منه..
نجاة محمد
اعانك الله بنت عاقة و عقابها من رب العالمين
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم

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