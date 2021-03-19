مصر ترد على قرار تركيا بإلزام قنوات الإخوان بعدم الهجوم على الحكومة المصرية

القاهرة (صدى):
أعلنت الحكومة المصرية ترحيبها بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامي .
وقال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل : هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية .
وأضاف : صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية .
وقال سامة هيكل : من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين .
كما أكد وزير الإعلام المصري أن مصر دولة لا تعادي أحد ون موقفها ثابت في علاقاتها الدولية وتعمل على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة .
إقرأ أيضاً :