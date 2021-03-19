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مصر ترد على قرار تركيا بإلزام قنوات الإخوان بعدم الهجوم على الحكومة المصرية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1722
مصر ترد على قرار تركيا بإلزام قنوات الإخوان بعدم الهجوم على الحكومة المصرية

القاهرة (صدى):
أعلنت الحكومة المصرية ترحيبها بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامي .

وقال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل : هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية .

وأضاف : صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية .

وقال سامة هيكل : من المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين .

كما أكد وزير الإعلام المصري أن مصر دولة لا تعادي أحد ون موقفها ثابت في علاقاتها الدولية وتعمل على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة .

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مصر
الإخوان
تركيا
اسامة هيكل

أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
استلمتم ناديكم المتخبط بدل ماتبحث عن مشجع كبير السن اخدم ناديك افضل من السخريه في بعض الامور ياااا كبتن
منيف آل ناصر
على ايش يا كبتن انت لو فيك خير و ماجد عبدالله كان اسلمتم ناديكم بدل المسخره وانتم نجوووم ايش تبي تعمل معا شخص مشجع اذا النادي ماخدمته
الملل
المقطع بنات ماهم شباب ذكور اللي كسرو
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
abdul
يالّا تعال الى امركا لتعالج اسنانك. مانتو تجوا دايمًا الى هنا لكل كبيرة وصغيرة كأنو لا مستشفيات داخل السعودية.

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