كواليس ابتعاد "بغلف" عن النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر الكواليس التي سبقت القرار المفاجئ للعضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، والذي أعلن ابتعاده عن النادي.
وقالت المصادر إن علاقة بغلف مع إدارة النادي دخلت مرحلة التوتر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إقرار الإدارة تغييرات مطلع الشهر الجاري دون وجود خلفية لديه عن هذه التعيينات، وفقاً لموقع "كورة".
وأشارت إلى أن تصرف الإدارة أثار استياء العضو الذهبي ما جعله يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للنادي.
وأضافت أن الكثيرين حاولوا تهدئة الأوضاع بين بغلف والإدارة لكن لم تكلل تلك الجهود بالنجاح، مبينة أنه من المتوقع أن ترسل إدارة النصر خطاباً إلى وزارة الرياضة تطالب فيه بإسقاط عضوية بغلف.