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كواليس ابتعاد "بغلف" عن النصر

Time منذ 25 دقيقة
Views 1571
كواليس ابتعاد "بغلف" عن النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر الكواليس التي سبقت القرار المفاجئ للعضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، والذي أعلن ابتعاده عن النادي.

وقالت المصادر إن علاقة بغلف مع إدارة النادي دخلت مرحلة التوتر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إقرار الإدارة تغييرات مطلع الشهر الجاري دون وجود خلفية لديه عن هذه التعيينات، وفقاً لموقع "كورة".

وأشارت إلى أن تصرف الإدارة أثار استياء العضو الذهبي ما جعله يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للنادي.

وأضافت أن الكثيرين حاولوا تهدئة الأوضاع بين بغلف والإدارة لكن لم تكلل تلك الجهود بالنجاح، مبينة أنه من المتوقع أن ترسل إدارة النصر خطاباً إلى وزارة الرياضة تطالب فيه بإسقاط عضوية بغلف.

 

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النصر
بغلف
عضو النصر

أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
استلمتم ناديكم المتخبط بدل ماتبحث عن مشجع كبير السن اخدم ناديك افضل من السخريه في بعض الامور ياااا كبتن
منيف آل ناصر
على ايش يا كبتن انت لو فيك خير و ماجد عبدالله كان اسلمتم ناديكم بدل المسخره وانتم نجوووم ايش تبي تعمل معا شخص مشجع اذا النادي ماخدمته
الملل
المقطع بنات ماهم شباب ذكور اللي كسرو
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
abdul
يالّا تعال الى امركا لتعالج اسنانك. مانتو تجوا دايمًا الى هنا لكل كبيرة وصغيرة كأنو لا مستشفيات داخل السعودية.

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