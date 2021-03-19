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"الشؤون الإسلامية" تغلق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

Time منذ 55 دقيقة
Views 1701
"الشؤون الإسلامية" تغلق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 40 يوماً 319 مسجداً تم فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة؛ أربعة مساجد في منطقة القصيم ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً اثنين منها بالمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة عسير ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
استلمتم ناديكم المتخبط بدل ماتبحث عن مشجع كبير السن اخدم ناديك افضل من السخريه في بعض الامور ياااا كبتن
منيف آل ناصر
على ايش يا كبتن انت لو فيك خير و ماجد عبدالله كان اسلمتم ناديكم بدل المسخره وانتم نجوووم ايش تبي تعمل معا شخص مشجع اذا النادي ماخدمته
الملل
المقطع بنات ماهم شباب ذكور اللي كسرو
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
abdul
يالّا تعال الى امركا لتعالج اسنانك. مانتو تجوا دايمًا الى هنا لكل كبيرة وصغيرة كأنو لا مستشفيات داخل السعودية.

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