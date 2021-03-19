وظائف شاغرة بشركة "علم"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة علم عن توفر وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مطور أندرويد : بكالوريوس ، ويفضل ماجيستير في " تقنية المعلومات ، علوم الحاسب ، نظم المعلومات الإدارية ، نظم المعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين .
2- مستشار تقني ، مراقبة وضمان الأمن : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في تقنية المعلومات أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات .
3- مدير برنامج ساب لإدارة علاقات العملاء : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في علوم الحاسب ، هندسة الحاسب ، هندسة البرمجيات ، خبرة لا تقل عن 8 أعوام .
ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــا و هنـــــــا و هنــــــــا .