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وظائف شاغرة بشركة "علم"

Time منذ ساعة
Views 1698
وظائف شاغرة بشركة "علم"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة علم عن توفر وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مطور أندرويد : بكالوريوس ، ويفضل ماجيستير في " تقنية المعلومات ، علوم الحاسب ، نظم المعلومات الإدارية ، نظم المعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين .

2- مستشار تقني ، مراقبة وضمان الأمن : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في تقنية المعلومات أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات .

3- مدير برنامج ساب لإدارة علاقات العملاء : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في علوم الحاسب ، هندسة الحاسب ، هندسة البرمجيات ، خبرة لا تقل عن 8 أعوام .

ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــا و هنـــــــا و هنــــــــا .

Time واتساب
وظائف
شركة علم

أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
استلمتم ناديكم المتخبط بدل ماتبحث عن مشجع كبير السن اخدم ناديك افضل من السخريه في بعض الامور ياااا كبتن
منيف آل ناصر
على ايش يا كبتن انت لو فيك خير و ماجد عبدالله كان اسلمتم ناديكم بدل المسخره وانتم نجوووم ايش تبي تعمل معا شخص مشجع اذا النادي ماخدمته
الملل
المقطع بنات ماهم شباب ذكور اللي كسرو
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
abdul
يالّا تعال الى امركا لتعالج اسنانك. مانتو تجوا دايمًا الى هنا لكل كبيرة وصغيرة كأنو لا مستشفيات داخل السعودية.

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