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بالفيديو.. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف ما تم إنجازه "الجميع سيكونون مذهولون"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف ما تم إنجازه "الجميع سيكونون مذهولون"

الرياض (صدى):
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو على الإنجازات الهامة التي تتحقق في مشروع بوابة الدرعية .

وقال جيري إنزريلو : الجميع سيكونون مذهولين لما سيشاهدونه بعد انتهاء المشروع ، وبعد الجائحة سنجد وزارات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والهيئة العاة للترفيه سيكون الجميع في حالة ذهول نظراً للإقبال العالمي ، وفقاً لـ " العربية "

وأضاف : ستعجبهم ما يشاهدونه من مشروع وخطة سمو ولي العهد ، وسيرون أمة بديعة وموقع ولادة المملكة ، كما سيرون حفاوة أهل المنطقة والدرعية الوحيدة .

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أنه خلال شهور قليلة سيبدأ عرض مجتمع الدرعية والإحتفاء بالإنجازات التي عملنا عليها منذ سنوات ، موجهاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لهذه الخطة الشاملة .

وأشار أنه سيتم افتتاح أولى الحدائق خلال شهور حيث تم زراعة آلاف الأشجار وسيتم عمل مسارات للخيول والدراجات الهوائية و22 مطعم جديد وصالة سينما .

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن الأمير محمد بن سلمان صارم جداً فيما يتعلق بالحفاظ على أصالة الدرعية والمباني الموجودة فيها .

Time واتساب
الأمير محمد بن سلمان
بوابة الدرعية
هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو

أحدث التعليقات

منيف آل ناصر
استلمتم ناديكم المتخبط بدل ماتبحث عن مشجع كبير السن اخدم ناديك افضل من السخريه في بعض الامور ياااا كبتن
منيف آل ناصر
على ايش يا كبتن انت لو فيك خير و ماجد عبدالله كان اسلمتم ناديكم بدل المسخره وانتم نجوووم ايش تبي تعمل معا شخص مشجع اذا النادي ماخدمته
الملل
المقطع بنات ماهم شباب ذكور اللي كسرو
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
abdul
يالّا تعال الى امركا لتعالج اسنانك. مانتو تجوا دايمًا الى هنا لكل كبيرة وصغيرة كأنو لا مستشفيات داخل السعودية.

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