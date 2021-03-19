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وفاة المدير الأسبق لجامعة الملك عبد العزيز أثناء الصلاة بالمسجد

Time منذ 55 دقيقة
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وفاة المدير الأسبق لجامعة الملك عبد العزيز أثناء الصلاة بالمسجد

علي القحطاني (صدى):
توفي الدكتور محمد عمر الزبير المدير الأسبق لجامعة الملك عبد العزيز بجدة أمس الخميس تاركاً ورائه إرثاً من العلم والبحوث ورصيداً كبيراً في خدمة الوطن .

ورحل الدكتور محمد الزبير أثناء تأدية صلاة الظهر في أحد المساجد المجاورة لمنزله .

ونعت جامعة الملك عبد العزيز بجدة "بجميع منسوبيها " الفقيد سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة .

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمر الزبير – رحمه الله – يعد ثاني مدير لجامعة الملك عبد العزيز وحاصل على الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة كنتكت بالولايات المتحدة وشغل العديد من المناصب خارج الجامعة وكان خبير في مجمع الفقه الإسلامي .

 

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جامعة الملك عبد العزيز
الدكتور محمد عمر الزبير

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دفع ٥٠ مليون ..ومسك الباب...؟
اسعد الدلخ
يا مرحبنبكم .... بس دلحونه... نبه علم يوقف عليه التور... هل من اصيب بالفيروس اكتسب مناعه....؟ اذا نعم ..فلاحاجه للقاح.. لأني كل الي اعرفهم من بيت آل طرطقله وبيت الدلخ .. وبيت آل قلي ..صابهم المرض..
ابو شهاب
رحمة الله .....الدنيا في هذا الوقت
اسعد الدلخ
من منا لن يموت....؟ اندور للقبور... تجد قبر.. طوله شبر..لرضيع وطوله متر ..لوررع وطوله مترين .. لطويل ربما كان هبيل .... الموت أقرب اليك من شرك نعلك.. فاعمل لقبرك .. فذاك الفوز العظيم ..كتبه سماحة الشيخ الدلخ
د محمد ماجد بخش
"التمثيل لا يقتصر على فترة التمثيل" ! قصة البادرة، جملتي الماضية السابقة مشابهة التي جعلت البرفيسور جون بيرجس يتضور غضبا وبعد شرحها له استسلم وسلم كانت نادرة في العلوم مثل قصة الحاضر تماما وأخذت بها درجة الدكتوراه كانت :- "ثابت التركيز لا يعتمد على التركيز"

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