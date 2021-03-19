وفاة المدير الأسبق لجامعة الملك عبد العزيز أثناء الصلاة بالمسجد

علي القحطاني (صدى):
توفي الدكتور محمد عمر الزبير المدير الأسبق لجامعة الملك عبد العزيز بجدة أمس الخميس تاركاً ورائه إرثاً من العلم والبحوث ورصيداً كبيراً في خدمة الوطن .
ورحل الدكتور محمد الزبير أثناء تأدية صلاة الظهر في أحد المساجد المجاورة لمنزله .
ونعت جامعة الملك عبد العزيز بجدة "بجميع منسوبيها " الفقيد سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة .
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمر الزبير – رحمه الله – يعد ثاني مدير لجامعة الملك عبد العزيز وحاصل على الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة كنتكت بالولايات المتحدة وشغل العديد من المناصب خارج الجامعة وكان خبير في مجمع الفقه الإسلامي .