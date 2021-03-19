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"سامية صلوحي" أول محجبة تشغل منصب الرئيس بإفريقيا

Time منذ 45 دقيقة
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"سامية صلوحي" أول محجبة تشغل منصب الرئيس بإفريقيا

وكالات (صدى):
أصبحت سامية حسن صلوحي، أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة، في تنزانيا وفقا لدستور البلاد، لتكمل فترة ولاية ماغوفولي الثانية البالغة خمس سنوات، والتي كان قد بدأها بعد فوزه في الانتخابات أواخر العام الماضي.

وتوفي رئيس تنزانيا جون ماغوفولي عن عمر ناهز 61 عامًا جراء مشاكل في القلب، وفق ما أعلنت سامية الأربعاء، بعد أكثر من أسبوعين على غيابه عن ممارسة مهامه.

وأدت سامية اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا، اليوم الجمعة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتتولى نائبة الرئيس البالغة من العمر 61 عاما الرئاسة في الفترة المتبقية من ولايته، لتصبح سامية بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تنزانيا، هذا إلى جانب كونها أول سيدة مسلمة ومحجبة تحكم بلدا إفريقيا.

واختيرت سامية لتولي منصب نائبة الرئيس في العام 2015، وأعيد انتخابها لذات المنصب العام الماضي، ليمثل ذلك تحولا كبيرا في المشهد السياسي بتنزانيا.

وانتخبت سامية لأول مرة لمنصب عام في عام 2000، حيث برزت على الصعيد الوطني في عام 2014 كنائبة لرئيس الجمعية التأسيسية، التي تم إنشاؤها لصياغة دستور جديد لتنزانيا.

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إفريقياً
تنزانيا
سامية صلوحي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دفع ٥٠ مليون ..ومسك الباب...؟
اسعد الدلخ
يا مرحبنبكم .... بس دلحونه... نبه علم يوقف عليه التور... هل من اصيب بالفيروس اكتسب مناعه....؟ اذا نعم ..فلاحاجه للقاح.. لأني كل الي اعرفهم من بيت آل طرطقله وبيت الدلخ .. وبيت آل قلي ..صابهم المرض..
ابو شهاب
رحمة الله .....الدنيا في هذا الوقت
اسعد الدلخ
من منا لن يموت....؟ اندور للقبور... تجد قبر.. طوله شبر..لرضيع وطوله متر ..لوررع وطوله مترين .. لطويل ربما كان هبيل .... الموت أقرب اليك من شرك نعلك.. فاعمل لقبرك .. فذاك الفوز العظيم ..كتبه سماحة الشيخ الدلخ
د محمد ماجد بخش
"التمثيل لا يقتصر على فترة التمثيل" ! قصة البادرة، جملتي الماضية السابقة مشابهة التي جعلت البرفيسور جون بيرجس يتضور غضبا وبعد شرحها له استسلم وسلم كانت نادرة في العلوم مثل قصة الحاضر تماما وأخذت بها درجة الدكتوراه كانت :- "ثابت التركيز لا يعتمد على التركيز"

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