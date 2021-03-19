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تركي آل الشيخ يشكو ألم جديد: "كأني طالع من مباراة قدام تايسون"

Time منذ ساعة
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تركي آل الشيخ يشكو ألم جديد: "كأني طالع من مباراة قدام تايسون"

علي القحطاني (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي ل الشيخ عن معاناته من ألم الأسنان ما أثار تعاطف وتفاعل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال آل الشيخ في تغريدته: أسوأ أنواع الألم ألم الأسنان… خصوصاً إذا استهترت فيه… وجهي الآن كأني طالع من مباراة قدام تايسون .

وقدم المواطنون نصائح كثيرة لرئيس الهيئة العامة للترفيه وتمنوا له سرعة الشفاء ، ومنهم من قال " سلامتك ياابو ناصر " ومنهم من نصحه بمراجعة ضرس العقل إلا أنه رد بطريقة طريفة ساخراً وقال " ما عندي عقل من زمان " !

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد مر بوعكة صحية قبل شهور وسافر خلالها للولايات المتحدة وأثارت حالته الصحية اهتمام كبير من جانب المواطنين .

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تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه
ألم الأسنان

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دفع ٥٠ مليون ..ومسك الباب...؟
اسعد الدلخ
يا مرحبنبكم .... بس دلحونه... نبه علم يوقف عليه التور... هل من اصيب بالفيروس اكتسب مناعه....؟ اذا نعم ..فلاحاجه للقاح.. لأني كل الي اعرفهم من بيت آل طرطقله وبيت الدلخ .. وبيت آل قلي ..صابهم المرض..
ابو شهاب
رحمة الله .....الدنيا في هذا الوقت
اسعد الدلخ
من منا لن يموت....؟ اندور للقبور... تجد قبر.. طوله شبر..لرضيع وطوله متر ..لوررع وطوله مترين .. لطويل ربما كان هبيل .... الموت أقرب اليك من شرك نعلك.. فاعمل لقبرك .. فذاك الفوز العظيم ..كتبه سماحة الشيخ الدلخ
د محمد ماجد بخش
"التمثيل لا يقتصر على فترة التمثيل" ! قصة البادرة، جملتي الماضية السابقة مشابهة التي جعلت البرفيسور جون بيرجس يتضور غضبا وبعد شرحها له استسلم وسلم كانت نادرة في العلوم مثل قصة الحاضر تماما وأخذت بها درجة الدكتوراه كانت :- "ثابت التركيز لا يعتمد على التركيز"

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