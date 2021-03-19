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16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً

Time منذ ساعة
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16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً

الرياض (صدى):
أعلن هاني الصائغ مدير عام الاتصال الإستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص القطاعات المستهدفة للخصخصة خلال الفترة المقبلة .

وأكد "الصائغ " أنها تبلغ 16 قطاع يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيه وهي : النقل ، الطاقة ، الثروة المعدنية ، البيئة ، المياه ، الزراعة ، التعليم ، الإسكان ، الصحة ، البلديات ، الحج ، العمرة ، الاتصالات ، تكنولوجيا المعلومات ، الرياضة ،الإعلام ، قطاعات بالداخلية والمالية .

وقال "الصائغ " أنه تم اختيار عدة مشاريع لطرحها أمام القطاع الخاص وذلك في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتنمية الإجتماعية والبلديات والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
دفع ٥٠ مليون ..ومسك الباب...؟
اسعد الدلخ
يا مرحبنبكم .... بس دلحونه... نبه علم يوقف عليه التور... هل من اصيب بالفيروس اكتسب مناعه....؟ اذا نعم ..فلاحاجه للقاح.. لأني كل الي اعرفهم من بيت آل طرطقله وبيت الدلخ .. وبيت آل قلي ..صابهم المرض..
ابو شهاب
رحمة الله .....الدنيا في هذا الوقت
اسعد الدلخ
من منا لن يموت....؟ اندور للقبور... تجد قبر.. طوله شبر..لرضيع وطوله متر ..لوررع وطوله مترين .. لطويل ربما كان هبيل .... الموت أقرب اليك من شرك نعلك.. فاعمل لقبرك .. فذاك الفوز العظيم ..كتبه سماحة الشيخ الدلخ
د محمد ماجد بخش
"التمثيل لا يقتصر على فترة التمثيل" ! قصة البادرة، جملتي الماضية السابقة مشابهة التي جعلت البرفيسور جون بيرجس يتضور غضبا وبعد شرحها له استسلم وسلم كانت نادرة في العلوم مثل قصة الحاضر تماما وأخذت بها درجة الدكتوراه كانت :- "ثابت التركيز لا يعتمد على التركيز"

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