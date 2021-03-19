الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1469
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري، اليوم الجمعة، حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية.

وقال الشيخ الشثري خلال حديثه في برنامج " يستفتونك " إن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

وأضاف الشيخ : كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ.

وأشار الشيخ أنه يمكن دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية بشرط أن تكون هذه الجمعية توزع الطعام وليس المال على الفقراء.

Time واتساب
الشثري
كفارة اليمين

أحدث التعليقات

صريح
تربيه السوشل ميديا وش ترتجي منهم لكن الله يبلاهم في أنفسهم
هيمو~☃️
كم زوجة تزوجها هو 😂💔 يقولون كان يتزوج ويطلق هههه انا إلي أعرفه أن الشرع حلل ٤ زوجات فقط لاغير
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله العلي العظيم أن يرحم المتوفى
عبيدالله الحربي
جاهل ومتبرجه ماهو عاجبها شرع الله ولاسنةنبيه تفتي لا أدب مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلق الله نعيش في زمن اغبر كثر فيه الخبث
زاي
المحرم ١٣٥٧هجري زيارة تفقديه.

أخر الأخبار

نادي القادسية يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
نادي القادسية يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 6 دقائق Views 1100
16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً
16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً
Time منذ 10 دقائق Views 1329
أم تُشعل النيران في طفلها بعد أن كشف سرها
أم تُشعل النيران في طفلها بعد أن كشف سرها
Time منذ 16 دقيقة Views 326
بيجو تكشف عن مميزات أحدث إصداراتها
بيجو تكشف عن مميزات أحدث إصداراتها
Time منذ 20 دقيقة Views 1283
شاب ينشر فيديو صادم لزوجته أثناء ولادة طفلهما الثالث
شاب ينشر فيديو صادم لزوجته أثناء ولادة طفلهما الثالث
Time منذ 25 دقيقة Views 505
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
Time منذ 30 دقيقة Views 1469
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة يراوغ بسيارته بين المركبات بالطائف
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة يراوغ بسيارته بين المركبات بالطائف
Time منذ ساعة Views 1643
مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه
مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه
Time منذ ساعة Views 2519
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام
Time منذ ساعة Views 1783
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر
Time منذ ساعة Views 2201