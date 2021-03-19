الأعداد السابقة للصحيفة

فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام

Time منذ ساعة
Views 1777
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام " رجال " .

وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول من يوم السبت 7 / 8 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442 هـ .

الشروط :

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة بالخارج .

3- حسن السير والسلوك وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف .

4- ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

5- ألا يكون متزوج من غير سعودية .

6- مناسبة الطول مع الوزن حسب اللائحة .

7- معادلة من التعليم للشهادات الصادرة من الخارج .

التقديم عبر الرابط من هنــــــــــــا.

 

Time واتساب
وزارة الداخلية
الأمن العام
رتبة جندي

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
كم زوجة تزوجها هو 😂💔 يقولون كان يتزوج ويطلق هههه انا إلي أعرفه أن الشرع حلل ٤ زوجات فقط لاغير
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله العلي العظيم أن يرحم المتوفى
عبيدالله الحربي
جاهل ومتبرجه ماهو عاجبها شرع الله ولاسنةنبيه تفتي لا أدب مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلق الله نعيش في زمن اغبر كثر فيه الخبث
زاي
المحرم ١٣٥٧هجري زيارة تفقديه.
خالد
سلق مجمعه وسرابيت مع الاسف ..... هالنوعيه تربية قنوات ام بي سي وروتانا والشوتايم .

أخر الأخبار

نادي القادسية يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
نادي القادسية يعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 5 دقائق Views 1100
16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً
16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً
Time منذ 10 دقائق Views 1322
أم تُشعل النيران في طفلها بعد أن كشف سرها
أم تُشعل النيران في طفلها بعد أن كشف سرها
Time منذ 15 دقيقة Views 322
بيجو تكشف عن مميزات أحدث إصداراتها
بيجو تكشف عن مميزات أحدث إصداراتها
Time منذ 20 دقيقة Views 1278
شاب ينشر فيديو صادم لزوجته أثناء ولادة طفلهما الثالث
شاب ينشر فيديو صادم لزوجته أثناء ولادة طفلهما الثالث
Time منذ 25 دقيقة Views 499
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
Time منذ 30 دقيقة Views 1460
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة يراوغ بسيارته بين المركبات بالطائف
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة يراوغ بسيارته بين المركبات بالطائف
Time منذ ساعة Views 1636
مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه
مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه
Time منذ ساعة Views 2511
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام
Time منذ ساعة Views 1777
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر
Time منذ ساعة Views 2197