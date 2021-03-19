فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام " رجال " .
وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول من يوم السبت 7 / 8 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442 هـ .
الشروط :
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة بالخارج .
3- حسن السير والسلوك وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف .
4- ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .
5- ألا يكون متزوج من غير سعودية .
6- مناسبة الطول مع الوزن حسب اللائحة .
7- معادلة من التعليم للشهادات الصادرة من الخارج .
التقديم عبر الرابط من هنــــــــــــا.