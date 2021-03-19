المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على قرار العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف بالرحيل عن نادي النصر وعدم الاستمرار في الدعم.
وقال المريسل :شاء من شاء و آبى من آبى ذهبي بأفعالك قبل أقوالك والشواهد كثيرة الخطأ والصواب وارد وهذا طبع البشر خذ استراحة محارب و ستعود بطلاً كما أنت، و أنا واثق بأن المنظومة النصراوية ستعود كما كانت وأفضل، فقوتكم في اتحادكم خاصة في وجود الأمير خالد بن فهد.
وأضاف: نعم النصر لا يتوقف على أحد معين فالكيان باقي و لكن طبع النصراويين الوفاء و يستحيل أن تنسيهم بعض الهفوات ما يقدمه الرجال ، لا أريد أن أتحدث علناً في بعض الأمور ، لكن ليس من السهولة أن يخسر النصر داعم كعبدالعزيز بغلف و يجب أن يستفيد الجميع من الأخطاء السابقة لتعود المنظومة أقوى.
وتابع: أكثر من تلقى خبر ابتعاد عبدالعزيز بغلف بسعادة هم جماهير و محبي و إعلام الأندية التي لا تريد خير للنصر رياضياً لأنها تعي بأن هذا الرجل كنز و تتمناه في أنديتها و أكثر من حزن لهذه الضربة الموجعة هو الدكتور صفوان السويكت لأنه يعلم بأن هذا الرجل قدم الكثير للنصر.