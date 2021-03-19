الأعداد السابقة للصحيفة

المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر

Time منذ ساعة
Views 2197
Comment 1
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على قرار العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف بالرحيل عن نادي النصر وعدم الاستمرار في الدعم.

وقال المريسل :‏شاء من شاء و آبى من آبى ذهبي بأفعالك قبل أقوالك والشواهد كثيرة الخطأ والصواب وارد وهذا طبع البشر خذ استراحة محارب و ستعود بطلاً كما أنت، و أنا واثق بأن المنظومة النصراوية ستعود كما كانت وأفضل، فقوتكم في اتحادكم خاصة في وجود الأمير خالد بن فهد.

وأضاف: ‏نعم النصر لا يتوقف على أحد معين فالكيان باقي و لكن طبع النصراويين الوفاء و يستحيل أن تنسيهم بعض الهفوات ما يقدمه الرجال ، لا أريد أن أتحدث علناً في بعض الأمور ، لكن ليس من السهولة أن يخسر النصر داعم كعبدالعزيز بغلف و يجب أن يستفيد الجميع من الأخطاء السابقة لتعود المنظومة أقوى.

وتابع: ‏أكثر من تلقى خبر ابتعاد عبدالعزيز بغلف بسعادة هم جماهير و محبي و إعلام الأندية التي لا تريد خير للنصر رياضياً لأنها تعي بأن هذا الرجل كنز و تتمناه في أنديتها و أكثر من حزن لهذه الضربة الموجعة هو الدكتور صفوان السويكت لأنه يعلم بأن هذا الرجل قدم الكثير للنصر.

Time واتساب
النصر
المريسل
بغلف

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
كم زوجة تزوجها هو 😂💔 يقولون كان يتزوج ويطلق هههه انا إلي أعرفه أن الشرع حلل ٤ زوجات فقط لاغير
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله العلي العظيم أن يرحم المتوفى
عبيدالله الحربي
جاهل ومتبرجه ماهو عاجبها شرع الله ولاسنةنبيه تفتي لا أدب مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلق الله نعيش في زمن اغبر كثر فيه الخبث
زاي
المحرم ١٣٥٧هجري زيارة تفقديه.
خالد
سلق مجمعه وسرابيت مع الاسف ..... هالنوعيه تربية قنوات ام بي سي وروتانا والشوتايم .

أخر الأخبار

16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً
16 قطاع بالمملكة يخضع للخصخصة قريباً
Time منذ 10 دقائق Views 1312
أم تُشعل النيران في طفلها بعد أن كشف سرها
أم تُشعل النيران في طفلها بعد أن كشف سرها
Time منذ 15 دقيقة Views 322
بيجو تكشف عن مميزات أحدث إصداراتها
بيجو تكشف عن مميزات أحدث إصداراتها
Time منذ 20 دقيقة Views 1278
شاب ينشر فيديو صادم لزوجته أثناء ولادة طفلهما الثالث
شاب ينشر فيديو صادم لزوجته أثناء ولادة طفلهما الثالث
Time منذ 25 دقيقة Views 499
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
Time منذ 30 دقيقة Views 1460
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة يراوغ بسيارته بين المركبات بالطائف
بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة يراوغ بسيارته بين المركبات بالطائف
Time منذ ساعة Views 1636
مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه
مقطع صوتي لشخص يتحرش بطفل عاملة ومطالب بالقبض عليه
Time منذ ساعة Views 2510
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام
فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي" بالأمن العام
Time منذ ساعة Views 1776
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر
المريسل يعلق على قرار بغلف المفاجئ بالرحيل عن النصر
Time منذ ساعة Views 2197
فيديو متداول لشباب يسخرون من حارس أمن فاقد للوعي ويحركونه كاللعبة
فيديو متداول لشباب يسخرون من حارس أمن فاقد للوعي ويحركونه كاللعبة
Time منذ ساعة Views 2520