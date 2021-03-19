المفوضية الأوروبية تتهم أسترازينيكا بتأخير حملة التطعيم ضد كورونا

وكالات (صدى):
اتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فان دير لاين شركة أسترازينيكا لصناعة اللقاحات الأنجلو ـ سويدية، بتأخير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا.
وحذرت أن الاتحاد الأوروبي يفكر في منع التصدير لضمان توفير الإمدادات، قائلة إن أسترازينيكا لم تنتج ما يكفي من اللقاحات ولم يتم تسليم الكميات المطلوبة، مما خفض من تسريع حملة التطعيم.
وأضافت أن الشركة تعهدت في الأصل بتوفير 90 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ولكنها تراجعت بعد ذلك وقالت إنها لن تكون قادرة إلا على توفير 40 مليون جرعة، وفي الفترة الأخيرة قالت إنها يمكن أن توفر 30 مليونا فقط.
وتابعت : إضافة إلى بطء عمليات التسليم، خاصة في أوروبا، تواجه أسترازينيكا التعامل مع تقارير تتحدث عن تخثر للدم لدى بعض المتناولين لجرعاتها، رغم أن الشركة ومنظمين دوليين يقولون إنه لا يوجد دليل على أن الإصابات كانت بسبب اللقاح.