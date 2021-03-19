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المفوضية الأوروبية تتهم أسترازينيكا بتأخير حملة التطعيم ضد كورونا

Time منذ 23 دقيقة
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المفوضية الأوروبية تتهم أسترازينيكا بتأخير حملة التطعيم ضد كورونا

وكالات (صدى):
اتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فان دير لاين شركة أسترازينيكا لصناعة اللقاحات الأنجلو ـ سويدية، بتأخير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا.

وحذرت أن الاتحاد الأوروبي يفكر في منع التصدير لضمان توفير الإمدادات، قائلة إن أسترازينيكا لم تنتج ما يكفي من اللقاحات ولم يتم تسليم الكميات المطلوبة، مما خفض من تسريع حملة التطعيم.

وأضافت أن الشركة تعهدت في الأصل بتوفير 90 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ولكنها تراجعت بعد ذلك وقالت إنها لن تكون قادرة إلا على توفير 40 مليون جرعة، وفي الفترة الأخيرة قالت إنها يمكن أن توفر 30 مليونا فقط.

وتابعت : إضافة إلى بطء عمليات التسليم، خاصة في أوروبا، تواجه أسترازينيكا التعامل مع تقارير تتحدث عن تخثر للدم لدى بعض المتناولين لجرعاتها، رغم أن الشركة ومنظمين دوليين يقولون إنه لا يوجد دليل على أن الإصابات كانت بسبب اللقاح.

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أوروبا
المفوضية الأوروبية
سترازينيكا

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
السلوقي كسر قلبها الاموره الكيوت تبغى الورد😍
هيمو~☃️
هذا مهآيط آخر الزمآن يبطرون بلفلوس ويقهرون انفس الفقراء والمساكين يعني شوفونا حنا تجار وشبعانين 😂🤭 قمة في السماجه وتافهه العقول حتى مصدر الأموال يمكن يكون غير شرعي والله اعلم.
ابوبدر
لو تلاحظون انها غير نادمة ولا في بالها ابدا وتتكلم وكأنها فخورة بان ابوها مات وهو غاضب عليها نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ولكن الاهم من هذا المصيبة الاكبر والادهى وهو امها اللي الابو اللي اختارها شريكة حياته هي اللي دعمتها لعصيان الاب .علشان كذا اختيار الفتاة او المرأة المناسبة لا يقل اهمية عن اختيار الرجل للزواج . بمعنى اكثر ابحث واسأل وتبحر واختر الانسانة الطيبة الجذور اللي تعينك على الطيب والصلاح وتنجب لك ابناء صالحين باذن الله واللي ما تعين على الباطل وهذا سبب ويبقى الامر بيد الله ولكن لا يمنع ان نجتهد لاختيار الصالحات.
د محمد ماجد بخش
أحيبكم عن موضوعكم معي وعن موضوعي معكم من خلال طور ودور البحث العلمي عن سؤال ضخم عابر للزمن وعابر للكيانات وعابر للمكانات والمسافات :- كيف تتحول الفترة الممثلة إلى فترة مغناطيسية وكيف تتحول الوحدة القياسية إلى وحدة مغناطيسية ؟!
ابوبدر
ان شاء الله تعالى يكتب لنا عمر وراح نشوف عجائب قدرت رب العالمين فيها

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