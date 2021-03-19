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القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

Time منذ 58 دقيقة
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القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
السلوقي كسر قلبها الاموره الكيوت تبغى الورد😍
هيمو~☃️
هذا مهآيط آخر الزمآن يبطرون بلفلوس ويقهرون انفس الفقراء والمساكين يعني شوفونا حنا تجار وشبعانين 😂🤭 قمة في السماجه وتافهه العقول حتى مصدر الأموال يمكن يكون غير شرعي والله اعلم.
ابوبدر
لو تلاحظون انها غير نادمة ولا في بالها ابدا وتتكلم وكأنها فخورة بان ابوها مات وهو غاضب عليها نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ولكن الاهم من هذا المصيبة الاكبر والادهى وهو امها اللي الابو اللي اختارها شريكة حياته هي اللي دعمتها لعصيان الاب .علشان كذا اختيار الفتاة او المرأة المناسبة لا يقل اهمية عن اختيار الرجل للزواج . بمعنى اكثر ابحث واسأل وتبحر واختر الانسانة الطيبة الجذور اللي تعينك على الطيب والصلاح وتنجب لك ابناء صالحين باذن الله واللي ما تعين على الباطل وهذا سبب ويبقى الامر بيد الله ولكن لا يمنع ان نجتهد لاختيار الصالحات.
د محمد ماجد بخش
أحيبكم عن موضوعكم معي وعن موضوعي معكم من خلال طور ودور البحث العلمي عن سؤال ضخم عابر للزمن وعابر للكيانات وعابر للمكانات والمسافات :- كيف تتحول الفترة الممثلة إلى فترة مغناطيسية وكيف تتحول الوحدة القياسية إلى وحدة مغناطيسية ؟!
ابوبدر
ان شاء الله تعالى يكتب لنا عمر وراح نشوف عجائب قدرت رب العالمين فيها

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