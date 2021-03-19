مارسيلو يثير الشكوك حول عودة رونالدو لريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية اليوم الجمعة عن احتمال عودة النجم الدولي رونالدو لاعب اليوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد .
وأثار النجم البرازيلي مارسيلو الشكوك حول انضمام رونالدو لريال مدريد بعدما علق على مقطع فيديو أثناء احفاله مع رونالدو بأحد الألقاب التي حققها النادي الملكي ، وقال : تناغم مارسيلو ورونالدو .. قريباً للغاية مع إيموجي بوضع اليد على الفم ، ما دفع الكثيرين للشك في عودة رونالدو لريال مدريد .
الجدير بالذكر أن رونالدو يتقاضى 30 مليون يورو من اليوفنتوس ، وقالت مصادر أن هناك تفاوض بين ريال مدريد ويوفنتوس الأيام القادمة لبحث مستقبل اللاعب .