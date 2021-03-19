میغان ماركل تمتلك أدلة ضد العائلة الملكیة

لندن (صدى):
كشفت صدیقة مقربة من مقدمة البرامج التلفزیونیة الأمریكیة الشھیرة أوبرا وینفري أن میغان ماركل زوجة الأمیر ھاري تمتلك أدلة تدعم الاتھامات التي وجھتھا ضد العائلة الملكیة البریطانیة.
وجاء ذلك خلال المقابلة التلفزیونیة المتفجرة مع أوبرا والتي عرضت في بریطانیا والولایات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقالت جایل كینج في مقابلة تلفزیونیة أمریكیة، إن میغان دوقة سوسكس تمتلك وثائق تدعم كل المزاعم التي تحدثت عنھا في المقابلة ضد العائلة المالكة.
ووجھت دوقة سوسكس اتھامات بالعنصریة للعائلة الملكیة؛ حيث إنھا ادعت أن أحد أفراد العائلة المالكة لم یذكر اسمھ علق على لون بشرة طفلھا "أرشي" أثناء حملھا، فیما قالت أوبرا لاحقا إن میغان لم تعن الملكة إلیزابیث أو زوجھا الأمیر فیلیب