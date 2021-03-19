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میغان ماركل تمتلك أدلة ضد العائلة الملكیة

Time منذ ساعة
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میغان ماركل تمتلك أدلة ضد العائلة الملكیة

لندن (صدى):
كشفت صدیقة مقربة من مقدمة البرامج التلفزیونیة الأمریكیة الشھیرة أوبرا وینفري أن میغان ماركل زوجة الأمیر ھاري تمتلك أدلة تدعم الاتھامات التي وجھتھا ضد العائلة الملكیة البریطانیة.

وجاء ذلك خلال المقابلة التلفزیونیة المتفجرة مع أوبرا والتي عرضت في بریطانیا والولایات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت جایل كینج في مقابلة تلفزیونیة أمریكیة، إن میغان دوقة سوسكس تمتلك وثائق تدعم كل المزاعم التي تحدثت عنھا في المقابلة ضد العائلة المالكة.

ووجھت دوقة سوسكس اتھامات بالعنصریة للعائلة الملكیة؛ حيث إنھا ادعت أن أحد أفراد العائلة المالكة لم یذكر اسمھ علق على لون بشرة طفلھا "أرشي" أثناء حملھا، فیما قالت أوبرا لاحقا إن میغان لم تعن الملكة إلیزابیث أو زوجھا الأمیر فیلیب

 

Time واتساب
أوبرا وینفري
العائلة الملكية البريطانية
ماركل

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
السلوقي كسر قلبها الاموره الكيوت تبغى الورد😍
هيمو~☃️
هذا مهآيط آخر الزمآن يبطرون بلفلوس ويقهرون انفس الفقراء والمساكين يعني شوفونا حنا تجار وشبعانين 😂🤭 قمة في السماجه وتافهه العقول حتى مصدر الأموال يمكن يكون غير شرعي والله اعلم.
ابوبدر
لو تلاحظون انها غير نادمة ولا في بالها ابدا وتتكلم وكأنها فخورة بان ابوها مات وهو غاضب عليها نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ولكن الاهم من هذا المصيبة الاكبر والادهى وهو امها اللي الابو اللي اختارها شريكة حياته هي اللي دعمتها لعصيان الاب .علشان كذا اختيار الفتاة او المرأة المناسبة لا يقل اهمية عن اختيار الرجل للزواج . بمعنى اكثر ابحث واسأل وتبحر واختر الانسانة الطيبة الجذور اللي تعينك على الطيب والصلاح وتنجب لك ابناء صالحين باذن الله واللي ما تعين على الباطل وهذا سبب ويبقى الامر بيد الله ولكن لا يمنع ان نجتهد لاختيار الصالحات.
د محمد ماجد بخش
أحيبكم عن موضوعكم معي وعن موضوعي معكم من خلال طور ودور البحث العلمي عن سؤال ضخم عابر للزمن وعابر للكيانات وعابر للمكانات والمسافات :- كيف تتحول الفترة الممثلة إلى فترة مغناطيسية وكيف تتحول الوحدة القياسية إلى وحدة مغناطيسية ؟!
ابوبدر
ان شاء الله تعالى يكتب لنا عمر وراح نشوف عجائب قدرت رب العالمين فيها

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