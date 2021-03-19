الاتحاد الأوربي يدعو لتحقيق عاجل حول محرقة صنعاء

فهمي محمد (صدى):
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق خارجي عاجل ومستقل حول محرقة صنعاء التي ارتكبتها الميلشيات الحوثية بحق عشرات المهاجرين الأفارقة .
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أ نه يجب التحقيق فوراً في وفاة العشرات حرقاً في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة والجوازات الخاضعة للحوثيين ، وفقاً لـ " العربية " .
وأضاف : يجب التحقق من الأدلة على السبب المباشر وتسلسل الأحداث "مع إبداء الشكوك حول أفراد الأمن التابعين للحوثيين ، والدعوة لإغلاق المركز .
الجدير بالذكر أنه لم تتضح حتى الآن الأعداد الحقيقية لضحايا المحرقة لكن تشير التقديرات أن عدد الضحايا لا يقل عن 150 شخص .