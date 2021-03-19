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الاتحاد الأوربي يدعو لتحقيق عاجل حول محرقة صنعاء

Time منذ 29 دقيقة
Views 1508
الاتحاد الأوربي يدعو لتحقيق عاجل حول محرقة صنعاء

فهمي محمد (صدى):
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق خارجي عاجل ومستقل حول محرقة صنعاء التي ارتكبتها الميلشيات الحوثية بحق عشرات المهاجرين الأفارقة .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أ نه يجب التحقيق فوراً في وفاة العشرات حرقاً في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة والجوازات الخاضعة للحوثيين ، وفقاً لـ " العربية " .

وأضاف : يجب التحقق من الأدلة على السبب المباشر وتسلسل الأحداث "مع إبداء الشكوك حول أفراد الأمن التابعين للحوثيين ، والدعوة لإغلاق المركز .

الجدير بالذكر أنه لم تتضح حتى الآن الأعداد الحقيقية لضحايا المحرقة لكن تشير التقديرات أن عدد الضحايا لا يقل عن 150 شخص .

 

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الحوثيين
الاتحاد الأوروبي
الأفارقة

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
لعبة ببجي لعبة إجرامية بحتة ماسونيه وهي مثل التيك توك الخطر فيه أناس خبثاء مجرمين كل شغلهم الشاغل بتدمير عقول الفتيات وتحطيم معنوياتهن وهذا هو السبب في إنتشار حالات الانتحار في العالم ولازم انك تضع في الحسبان إهمال الأبوين وعدم مراقبة الأطفال وحتى المراهقين من هذه البرامج الخطرة، دولة الهند حظروا برنامج التيك توك من بلدهم والسبب كثرة حالات الاختطاف والاغتصاب وادمان المخدرات بين المراهقين لأنهم وجدوا من يروج لهذه السموم الخطرة لعنة الله عليهم للأسف الشديد نظام النت والسوشل ميديا يوجد به الكثير من هذه المواقع والحسابات الخطرة خاصة في الانستقرام والتويتر لاتوجد رقابة مقننه تجاه هذه الحسابات.
هيمو~☃️
كنت زمآن اكن الإحترام لحلا هذه البنوته الكيوت والذكيه بس صراحة بعد الموقف المؤلم هذا طاحت من عيني صغرت أمك يهبلا امككك 💔🥺🤚 الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالأم ثلاث مرات ثم الأب
هيمو~☃️
تافهه مسويه نفسها تنكت 😂🤭 تغريدتها سامجه مثل وجهها 🤢
هيمو~☃️
للأسف الشديد وزارة الداخلية كل همها جمع الأموال المخالفات أسعارهم مبالغ بها خففوا الأسعار هنالك فقراء ومساكين مو لاقين قطعة خبز اتقوا الله في انفسكم
هيمو~☃️
يوووووه مطعم هرفي مسوي عرض وانا طفران 😔💔

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