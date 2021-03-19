مباريات اليوم الجمعة

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يستضيف فولهام نظيره ليدز يونايتد في افتتاح الجولة 29 وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة.
مباريات الدوري الإسباني
يحل ريال بيتيس ضيفًا على ليفانتي صاحب المركز التاسع، وذلك في تمام الساعة 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يلعب بارما أمام جنوى في سباق الهروب من مناطق الهبوط في تمام الساعة 22:45.
مباريات الدوري الألماني
يحل لايبزيج ضيفًا على أرمينيا بيليفيلد في الجولة الـ 26 من المسابقة في تمام الساعة 22:30.