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مباريات اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الجمعة

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف فولهام نظيره ليدز يونايتد في افتتاح الجولة 29 وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الإسباني

يحل ريال بيتيس ضيفًا على ليفانتي صاحب المركز التاسع، وذلك في تمام الساعة 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يلعب بارما أمام جنوى في سباق الهروب من مناطق الهبوط في تمام الساعة 22:45.

مباريات الدوري الألماني

يحل لايبزيج ضيفًا على أرمينيا بيليفيلد في الجولة الـ 26 من المسابقة في تمام الساعة 22:30.

 

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
لعبة ببجي لعبة إجرامية بحتة ماسونيه وهي مثل التيك توك الخطر فيه أناس خبثاء مجرمين كل شغلهم الشاغل بتدمير عقول الفتيات وتحطيم معنوياتهن وهذا هو السبب في إنتشار حالات الانتحار في العالم ولازم انك تضع في الحسبان إهمال الأبوين وعدم مراقبة الأطفال وحتى المراهقين من هذه البرامج الخطرة، دولة الهند حظروا برنامج التيك توك من بلدهم والسبب كثرة حالات الاختطاف والاغتصاب وادمان المخدرات بين المراهقين لأنهم وجدوا من يروج لهذه السموم الخطرة لعنة الله عليهم للأسف الشديد نظام النت والسوشل ميديا يوجد به الكثير من هذه المواقع والحسابات الخطرة خاصة في الانستقرام والتويتر لاتوجد رقابة مقننه تجاه هذه الحسابات.
هيمو~☃️
كنت زمآن اكن الإحترام لحلا هذه البنوته الكيوت والذكيه بس صراحة بعد الموقف المؤلم هذا طاحت من عيني صغرت أمك يهبلا امككك 💔🥺🤚 الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالأم ثلاث مرات ثم الأب
هيمو~☃️
تافهه مسويه نفسها تنكت 😂🤭 تغريدتها سامجه مثل وجهها 🤢
هيمو~☃️
للأسف الشديد وزارة الداخلية كل همها جمع الأموال المخالفات أسعارهم مبالغ بها خففوا الأسعار هنالك فقراء ومساكين مو لاقين قطعة خبز اتقوا الله في انفسكم
هيمو~☃️
يوووووه مطعم هرفي مسوي عرض وانا طفران 😔💔

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