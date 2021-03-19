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السماح لحجازي بخوض مباراة وحيدة مع المنتخب المصري (فيديو)

Time منذ 37 دقيقة
Views 1479
السماح لحجازي بخوض مباراة وحيدة مع المنتخب المصري (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
سمح نادي الاتحاد، لمدافعه المصري أحمد حجازي بالالتحاق بالمنتخب المصري والمشاركة معه في مباراة واحدة فقط أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت تقارير، أن الاتحاد اشترط على حجازي السفر مباشرة من المملكة إلى كينيا وعدم المرور بمصر، وخوض المباراة أمام منتخب كينيا المقرر لها يوم 25 مارس الجاري، ثم العودة إلى المملكة وعدم خوض مباراة مصر أمام جزر القمر المقرر لها يوم 30 مارس في القاهرة.

وذكر برنامج "الدوري مع وليد" على قناة "SBC"، أنه رفض الاتحاد خوض حجازي مباراة جزر القمر؛ لأن اللاعب سيخضع للبروتوكول الصحي الذي فرضته الجهات المعنية في المملكة على القادمين من مصر، ما يعني غيابه عن التدريبات لمدة 21 يوماً.

ومن جانبه، وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي الاتحاد بمشاركة اللاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كينيا فقط، ما يعني أن أحمد حجازي سيغيب عن مواجهة الاتحاد والهلال وسيمكنه خوض مواجهة فريقه أمام الباطن.

Time واتساب
الاتحاد
المنتخب المصري
الأمم الأفريقية
أحمد حجازي

أحدث التعليقات

A.awad
على الحكم أن يخاف الله ولا يترك كل اللاعبين يكسرون بعضهم البعض ... في النهايه هي كوره .
اسعد الدلخ
يا مرحبنبك... نجر يكون ابن عممنا... وعلى كل حال عايلة الدلخ مناسبه عدة المطبخ.. نجر ومحماس وملقاط وكمان مسمار...كولنا عوال قبايل... دحونه واضح..ولا نزيد بليله
اسعد الدلخ
يا مرحبنبك... نجر يكون ابن عممنا... وعلى كل حال عايلة الدلخ مناسبه عدة المطبخ.. نجر ومحماس وملقاط وكمان مسمار...كولنا عوال قبايل... دحونه واضح..ولا نزيد بليله
الملل
هي جات تاخذ فلوس من اابهايم اللي عندنا وترجع مصر الله يرحم ايام خالد يوسف في فيلم حين ميسرة
ابو عمار
اوكي

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