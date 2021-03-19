السماح لحجازي بخوض مباراة وحيدة مع المنتخب المصري (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
سمح نادي الاتحاد، لمدافعه المصري أحمد حجازي بالالتحاق بالمنتخب المصري والمشاركة معه في مباراة واحدة فقط أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وأوضحت تقارير، أن الاتحاد اشترط على حجازي السفر مباشرة من المملكة إلى كينيا وعدم المرور بمصر، وخوض المباراة أمام منتخب كينيا المقرر لها يوم 25 مارس الجاري، ثم العودة إلى المملكة وعدم خوض مباراة مصر أمام جزر القمر المقرر لها يوم 30 مارس في القاهرة.
وذكر برنامج "الدوري مع وليد" على قناة "SBC"، أنه رفض الاتحاد خوض حجازي مباراة جزر القمر؛ لأن اللاعب سيخضع للبروتوكول الصحي الذي فرضته الجهات المعنية في المملكة على القادمين من مصر، ما يعني غيابه عن التدريبات لمدة 21 يوماً.
ومن جانبه، وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي الاتحاد بمشاركة اللاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كينيا فقط، ما يعني أن أحمد حجازي سيغيب عن مواجهة الاتحاد والهلال وسيمكنه خوض مواجهة فريقه أمام الباطن.