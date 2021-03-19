الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1378
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب
المملكة

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعين الجهات المعنيه على هذا واشكاله
ابو عمار
الخصي لا يمنع الكلاب ان تكون مسعوره وتهاجم الاطفال وانما يمنعها من التكاثر . افضل حل هو شراء كرتون من الدجاج وتسميمه و توزيعه على اماكن تواجد الكلاب ليتم القضاء عليها
ابوفهد
اراء المدرب تبين توجه الفريق وادارته نحو محاولة عرقلة الزعيم دون النظر للهدف الاهم وهو الفوز ( مهوب كثير على فرع صغير الرياض في الشرقيه )

أخر الأخبار

بالفيديو.. صالح الجسمي لحلا الترك: رافعة على أمك قضية وتحبسيها بسبب الفلوس!
بالفيديو.. صالح الجسمي لحلا الترك: رافعة على أمك قضية وتحبسيها بسبب الفلوس!
Time منذ 6 دقائق Views 115
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 20 دقيقة Views 1378
بلغاريا تفكك خلية يشتبه في تجسسها لصالح روسيا
بلغاريا تفكك خلية يشتبه في تجسسها لصالح روسيا
Time منذ 42 دقيقة Views 1359
نوكيا تسعى لاستعادة قدراتها التنافسية في شبكات الجيل الخامس
نوكيا تسعى لاستعادة قدراتها التنافسية في شبكات الجيل الخامس
Time منذ ساعة Views 1548
المدة الصحية لبقاء الدجاج المطبوخ في الثلاجة
المدة الصحية لبقاء الدجاج المطبوخ في الثلاجة
Time منذ ساعة Views 1659
الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا
الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا
Time منذ ساعتين Views 1659
انتحار طفلة تدمن لعبة «ببجي» بشنق نفسها
انتحار طفلة تدمن لعبة «ببجي» بشنق نفسها
Time منذ ساعتين Views 693
بالصور.. سمية الخشاب تخطف الأنظار خلال تواجدها بالمملكة
بالصور.. سمية الخشاب تخطف الأنظار خلال تواجدها بالمملكة
Time منذ 3 ساعات Views 1284
أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة
أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد المملكة
Time منذ 3 ساعات Views 1692
مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ميلان بأقدام بوجبا
مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ميلان بأقدام بوجبا
Time منذ 3 ساعات Views 1754