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نوكيا تسعى لاستعادة قدراتها التنافسية في شبكات الجيل الخامس

Time منذ ساعة
Views 1548
نوكيا تسعى لاستعادة قدراتها التنافسية في شبكات الجيل الخامس

وكالات (صدى):
تسعى شركة معدات الاتصالات الفنلندية، لاستعادة قدراتها التنافسية في مجال شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مواجهة الشركات المنافسة، لافتة إلى إنها تتوقع تحقيق هامش أرباح تشغيل يتراوح بين 10% و13% خلال 2023.

وتتوقع الشركة، أن يتراوح هامش الأرباح خلال العام الحالي بين 7 و10%، كما تتوقع نمو توزيعاتها النقدية على المدى الطويل، في حين كانت الشركة قد أوقفت صرف التوزيعات النقدية في أواخر 2019.

وفي السياق نفسه، من المرتقب، أن يحدد مجلس الإدارة في أوائل العام المقبل ما اذا كان سيتم صرف توزيعات نقدية عن نتائج العام الحالي أم لا.

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يعين الجهات المعنيه على هذا واشكاله
ابو عمار
الخصي لا يمنع الكلاب ان تكون مسعوره وتهاجم الاطفال وانما يمنعها من التكاثر . افضل حل هو شراء كرتون من الدجاج وتسميمه و توزيعه على اماكن تواجد الكلاب ليتم القضاء عليها
ابوفهد
اراء المدرب تبين توجه الفريق وادارته نحو محاولة عرقلة الزعيم دون النظر للهدف الاهم وهو الفوز ( مهوب كثير على فرع صغير الرياض في الشرقيه )

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