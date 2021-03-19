نوكيا تسعى لاستعادة قدراتها التنافسية في شبكات الجيل الخامس

وكالات (صدى):
تسعى شركة معدات الاتصالات الفنلندية، لاستعادة قدراتها التنافسية في مجال شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مواجهة الشركات المنافسة، لافتة إلى إنها تتوقع تحقيق هامش أرباح تشغيل يتراوح بين 10% و13% خلال 2023.
وتتوقع الشركة، أن يتراوح هامش الأرباح خلال العام الحالي بين 7 و10%، كما تتوقع نمو توزيعاتها النقدية على المدى الطويل، في حين كانت الشركة قد أوقفت صرف التوزيعات النقدية في أواخر 2019.
وفي السياق نفسه، من المرتقب، أن يحدد مجلس الإدارة في أوائل العام المقبل ما اذا كان سيتم صرف توزيعات نقدية عن نتائج العام الحالي أم لا.