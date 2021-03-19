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الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا

Time منذ ساعة
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الماس يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في كينيا

الرياض (صدى):
تأهل العداء السعودي الشاب علي الماس لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب المقبلة، المزمع إقامتها في العاصمة الكينية (نيروبي) الصيف المقبل.

وجاء تأهل الماس كأول لاعب سعودي يتأهل للبطولة بعد تحقيقه الرقم التأهيلي لسباق 100م، في بطولة المملكة لكأس الاتحاد للشباب في جدة اليوم، بعد أن جاء أولاً، بزمن 10،41 ثوانٍ.

ويعد الرقم الذي حققه هو الثالث على مستوى العالم لفئة الشباب هذا العام، وهو إنجاز كبير للاعب.وقام نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان بتتويج اللاعب، وسط مباركتهم له هذا الإنجاز .

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المملكة
كينيا

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اقولها مقدما لكل من أراد تصحيح مساره العلمي والعملي " نعيما " مقدما فهو أشبه بمن عقد العزم على الحلاقة وخاصة للزوائد التي نمت وترعرعت وأينعت في عقله وتغلغلت وأصبحت جزءا من بنائه الفكري العلمي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
يعطيك ميراثك من ابيه يعني انت كنت متزوجه من ابيه
ابو عمار
حسبي الله على كل غشاش وخائن لامانته ... المفروض يكون فيه ضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات
د محمد ماجد بخش
أسس الكيمياء العلمية غير صحيحة وتقريبا ينطبق عليها وعلى قواعدها ومبادئها خاصية المثل القائل : طارت الطيور بأرزاقها فمثلا قواعد هوند مفيدة جدا وعملية لكن يمكن دحضها وتغييرها ومبدأ عدم التأكد لهيزنبيرج كذلك وقاعدة البناء الصاعد مفيدة واسطورية لكنها غير حقيقية والروح الرياضية غائبة تماما عند أدعياء الوفاء لأسس علم الكيمياء التي انخدع بها ولا أعرف الرقم الصحيح لكن بضعة مئات من الآلاف من حملة ألقاب الأستاذ الدكتور وربما بضعة ملايين من حملة لقب سعادة الدكتور أما الضحايا المسجلين في الأقسام العلمية فهم يمثلون ثلث سكان العالم
abdul
يا الشيخ الله هداك، تفكّرن حريم اليوم مثل حريم ايام زمان ؟ شوف ايش قاعد يعملن بالسكين في زوجاتهن واحبابهن، بيضعفن سوّينها بمجرم حكم عليه بالقصاص؟ لا لا يالشيخ. اقرأ الأخبار وشوف كم رجل قُطعتْ ذكره بسكين او مقص المرأة في العالم كله بما في ذالك العالم العربي والإسلامي وآخرها مافعلته المغربية بقضيب زوجها وتوزيع اللحمة لقطط الحي. انا احبّك ياليشخ المنيع ولكن لا اوافقك فيما قلته عن نسوان الزمان هذا.

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