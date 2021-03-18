مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ميلان بأقدام بوجبا

وكالات (صدى):
صعد نادي مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما سجل بول بوجبا هدف المباراة الوحيد، ضد مضيفه ميلان أمس الخميس، ويكمل تفوقه 2-1 في النتيجة الإجمالية.
وظهر بوجبا في الشوط الثاني في أول ظهور له منذ السادس من فبراير وترك لاعب وسط فرنسا بصمته على الفور إذ قلب المواجهة لصالح فريقه بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.
وصرح أولي جونار سولشار مدرب يونايتد: "مررنا بمواجهتين صعبتين أمام فريق جيد للغاية... في بطولات الكأس يمكن أن يحدث أي شيء، لكننا تأهلنا، ولدينا الثقة ونتطلع للقرعة".