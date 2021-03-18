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مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ميلان بأقدام بوجبا

Time منذ 41 دقيقة
Views 1418
مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ميلان بأقدام بوجبا

وكالات (صدى):
صعد نادي مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما سجل بول بوجبا هدف المباراة الوحيد، ضد مضيفه ميلان أمس الخميس، ويكمل تفوقه 2-1 في النتيجة الإجمالية.

وظهر بوجبا في الشوط الثاني في أول ظهور له منذ السادس من فبراير وترك لاعب وسط فرنسا بصمته على الفور إذ قلب المواجهة لصالح فريقه بعد ثلاث دقائق من الاستراحة.

وصرح أولي جونار سولشار مدرب يونايتد: "مررنا بمواجهتين صعبتين أمام فريق جيد للغاية... في بطولات الكأس يمكن أن يحدث أي شيء، لكننا تأهلنا، ولدينا الثقة ونتطلع للقرعة".

 

Time واتساب
ميلان
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي

أحدث التعليقات

نجاة محمد
كذاب رحلت عشان الفلوس و رجعت لان الفيفا ابلغتك يا ترجع الزنالك او ايقاف ينة و نس
طارق
الله يهديك يا عبدالعزيز بغلف ويسخر أموالك للخير ومساعدة المحتاجين أفضل من هالاعبين اللي عقودهم أصلا بالملايين
أبوخالد.أبها.
هههههههه ...... هالحين .. الواحده يطير عقلها إذا جاها صرصار .. تبي تقص رؤوس الرجال ...!!!!؟؟؟؟ هذي جالسه تمزح .. وإلا تتريق .
Z
😁😁Z
Z
انا جاااي⛷️

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