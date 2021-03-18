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مستشفى الملك فهد يطلق حملة لتقديم لقاحات كورونا والتوعية بأهميته

Time منذ 12 دقيقة
Views 1220
مستشفى الملك فهد يطلق حملة لتقديم لقاحات كورونا والتوعية بأهميته

جدة (صدى):
أطلق مستشفى الملك فهد العام بجدة حملة "عشانك عشاني" التثقيفية التي تتضمن تقديم اللقاحات الطبية لمنسوبي المستشفى والمراجعين، إضافة للتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والمبادرة بأهمية أخذ الخطوة الأولى في تلقي اللقاح.

وطبقت إدارة المستشفى جميع المتطلبات الصحية الواجب تنفيذها، المتضمنة توفير مناطق الاستقبال والفرز البصري والتسجيل، وغرف خاصة تقدم اللقاحات من خلالها من قبل الكوادر الصحية بالمستشفى، فضلًا عن وجود مناطق انتظار بعد تلقي اللقاحات للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة بسلام بإذن الله.

وأهابت إدارة مستشفى الملك فهد بجميع العاملين والمراجعين بتلقي اللقاحات والإساهم بشكل فعّال في حماية ووقاية المجتمع من خطر جائحة فيروس كورونا، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.

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جدة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
جسار القحطاني
الله يحسن لنا ولكم الخاتمه ولكل مسلم
Z
الا زالوا يصيحون هالطواقي😁
جسار القحطاني
أنعم وأكرم
مسالم
مادام فيه مختلين مازالوا يبرروا هذه الأفعال الشاذة بانهم مجنسات وليسوا بنات قبايل فستستمر المهاذل خلف ظهور التيوس...

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