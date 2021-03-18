فيسبوك توسيع دعمها لمفاتيح الأمان الفعلية للمصادقة الثنائية

وكالات (صدى):
كشفت شركة فيسبوك، أمس الخميس، عن توسيع دعمها لمفاتيح الأمان الفعلية للمصادقة الثنائية (2FA) على الأجهزة الجوالة أخيرًا، والتي تعمل كطريقة للتحقق من هوية المستخدم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف.
وتعد تلك هي خاصية جديدة طال إنتظارها حيث يجري اختبار هذه الخاصية منذ العام الماضي، كما توفر "فيسبوك" خيارا لطلب مفاتيح الأمان للأجهزة للاتصال بجهاز كمبيوتر سطح المكتب منذ عام 2017، والآن، تتيح لمستخدمي تطبيقها على نظامي التشغيل iOS و أندرويد، إمكانية تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر مفاتيح الأمان 2FA.
ويمثل مفتاح الأمان، جهاز يمكن للمستخدم شرائه من تجار التجزئة وتسجيله في منصة "فيسبوك"، والذي يقوم بإنشاء رمز أمان مشفر يستخدم لمرة واحدة في أنظمة المصادقة الثنائية 2FA، والتي توفر طبقة أخرى من الأمان للحسابات عبر الإنترنت، مما يتطلب من المستخدمين عند تسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بهم إدخال رموز الأمان الرقمية التي تم إنشاؤه بواسطة النظام الخارجي.