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فيسبوك توسيع دعمها لمفاتيح الأمان الفعلية للمصادقة الثنائية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1222
فيسبوك توسيع دعمها لمفاتيح الأمان الفعلية للمصادقة الثنائية

وكالات (صدى):
كشفت شركة فيسبوك، أمس الخميس، عن توسيع دعمها لمفاتيح الأمان الفعلية للمصادقة الثنائية (2FA) على الأجهزة الجوالة أخيرًا، والتي تعمل كطريقة للتحقق من هوية المستخدم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف.

وتعد تلك هي خاصية جديدة طال إنتظارها حيث يجري اختبار هذه الخاصية منذ العام الماضي، كما توفر "فيسبوك" خيارا لطلب مفاتيح الأمان للأجهزة للاتصال بجهاز كمبيوتر سطح المكتب منذ عام 2017، والآن، تتيح لمستخدمي تطبيقها على نظامي التشغيل iOS و أندرويد، إمكانية تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر مفاتيح الأمان 2FA.

ويمثل مفتاح الأمان، جهاز يمكن للمستخدم شرائه من تجار التجزئة وتسجيله في منصة "فيسبوك"، والذي يقوم بإنشاء رمز أمان مشفر يستخدم لمرة واحدة في أنظمة المصادقة الثنائية 2FA، والتي توفر طبقة أخرى من الأمان للحسابات عبر الإنترنت، مما يتطلب من المستخدمين عند تسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بهم إدخال رموز الأمان الرقمية التي تم إنشاؤه بواسطة النظام الخارجي.

 

Time واتساب
فيسبوك
هواتف
مفاتيح الأمان

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
جسار القحطاني
الله يحسن لنا ولكم الخاتمه ولكل مسلم
Z
الا زالوا يصيحون هالطواقي😁
جسار القحطاني
أنعم وأكرم
مسالم
مادام فيه مختلين مازالوا يبرروا هذه الأفعال الشاذة بانهم مجنسات وليسوا بنات قبايل فستستمر المهاذل خلف ظهور التيوس...

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