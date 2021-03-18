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النائب العام يدعو لتغليب جانب " الستر " في معالجة القضايا

Time منذ 15 دقيقة
Views 1312
النائب العام يدعو لتغليب جانب " الستر " في معالجة القضايا

الرياض (صدى):
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، أعضاء النيابة العامة إلى تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا، وتفعيل الصلح.

وأوضح أن الهدف هو الحرص على ترابط الأسر والمجتمع، تحقيقاً لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، وحثهم أن يضعوا نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.

ودعا المعجب منسوبي النيابة على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك خلال زيارته لمقرات النيابة العامة بمدينة تبوك ومحافظتي ضبا والوجه.

Time واتساب
النيابة العامة
النائب العام
معالجة القضايا

أحدث التعليقات

ع. س. ع
بس ما جاب الآسيوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية 😷😷
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، انتة ما فية معلوم 🤪🤪
الملل
لو نهش الكلب احد اولادك كان تغير كلامك
مسفر الغامدي
ي دلخ بالله انك تمسي

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